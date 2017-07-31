СУГРЭС возвращает горячую воду в дома екатеринбуржцев
Среднеуральская ГРЭС на один день раньше срока начала подачу горячей воды в магистральные сети Среднеуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.
Среднеуральская ГРЭС на один день раньше срока начала подачу горячей воды в магистральные сети Среднеуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.
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После этого были сделаны необходимы анализы воды и получено положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии качества воды нормам, предъявляемым к питьевой воде.
Ремонтные работы проводились для того, чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей теплом и горячей водой на весь предстоящий отопительный сезон.
Отметим, что на две недели горячую воду отключали в части домов Уралмаша, Эльмаша, Сортировки и Заречного в Екатеринбурге, в Верхней Пышме и Среднеуральске. Однако на данный момент горячая вода появилась еще не везде.
Например, на Эльмаше утром 31 июля ее до сих пор не было.