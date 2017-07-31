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08:18 (мск), источник: ЕАН

СУГРЭС возвращает горячую воду в дома екатеринбуржцев

Среднеуральская ГРЭС на один день раньше срока начала подачу горячей воды в магистральные сети Среднеуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Энел Россия», с 17 по 29 июля энергетики проводили гидравлические испытания внутристанционных сетей, ремонтные работы, выполняли отмывку водовода, подающего исходную воду на СУГРЭС.

После этого были сделаны необходимы анализы воды и получено положительное заключение Роспотребнадзора о соответствии качества воды нормам, предъявляемым к питьевой воде.

Ремонтные работы проводились для того, чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей теплом и горячей водой на весь предстоящий отопительный сезон.

Отметим, что на две недели горячую воду отключали в части домов Уралмаша, Эльмаша, Сортировки и Заречного в Екатеринбурге, в Верхней Пышме и Среднеуральске. Однако на данный момент горячая вода появилась еще не везде.

Например, на Эльмаше утром 31 июля ее до сих пор не было.

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