В Екатеринбурге закрыли аварийный съезд с Кольцовского тракта

В 2011 году проезд уже перегораживали металлоконструкциями. Недовольные автомобилисты выходили на митинг, а также составляли обращение в адрес начальника свердловского УГИБДД Юрия Дёмина, областного Управления автодорог, а также направляли жалобу в прокуратуру. В итоге дорогу все-таки открыли.

По всей видимости, сейчас перекрытие также обернется скандалом. «Сначала типа ремонт, а сейчас закрыли совсем. Хотя глава “Управления автомобильных дорог” обещал, что все сделают по норме и съезд не закроют. Сейчас предлагают двигаться по узкой и убитой Просторной либо через Кладбище (“Светлый”). Видимо, опять пора на баррикады…» — пишут на форумах горожане.