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08:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге закрыли аварийный съезд с Кольцовского тракта

В Екатеринбурге закрыли съезд с Кольцовского тракта на улицу Яблоневую, ставший яблоком раздора между чиновниками и инспекторами ГИБДД, передает «Уралинформбюро».

Источник: УралИнформБюро

Участок считается аварийным. При его проектировании были допущены серьезные нарушения: дорожники не предусмотрели переходно-скоростные полосы.

В 2011 году проезд уже перегораживали металлоконструкциями. Недовольные автомобилисты выходили на митинг, а также составляли обращение в адрес начальника свердловского УГИБДД Юрия Дёмина, областного Управления автодорог, а также направляли жалобу в прокуратуру. В итоге дорогу все-таки открыли.

По всей видимости, сейчас перекрытие также обернется скандалом. «Сначала типа ремонт, а сейчас закрыли совсем. Хотя глава “Управления автомобильных дорог” обещал, что все сделают по норме и съезд не закроют. Сейчас предлагают двигаться по узкой и убитой Просторной либо через Кладбище (“Светлый”). Видимо, опять пора на баррикады…» — пишут на форумах горожане.

В областном ГИБДД получить комментарий не удалось.

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