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08:30 (мск), источник: Om1.ru

Омичи 4000 раз прокатились за рубль по повременному проездному

Транспортные карты с повременным тарифом приобрели более 1000 горожан. Иными словами, на одну карту приходится в среднем по 4 поездки со скидкой.

Источник: Om1.ru

Департамент транспорта сообщил, насколько популярной оказалась среди жителей Омска новая услуга — электронный проездной билет с тарифом «Повременный».

Напомним, что он позволяет ездить на муниципальном транспорте с пересадками без переплаты. За первую поездку с пассажира снимают 21 рубль, а за вторую, если омич успеет перебраться в другой автобус за 30 минут, — всего 1 рубль.

Тариф действует полтора месяца — с 16 июня. За это время горожане приобрели более 1000 транспортных карт «Омка» с повременным тарифом.

Наталья Сергина, директор муниципального предприятия «Пассажирсервис»:

 — Статистика показала, что за 30 минут многие без проблем успевают пересесть в нужный транспорт. Ежедневно 170 поездок оплачивается со скидкой, а с момента запуска — с 16 июня — совершено более 4000 поездок стоимостью 1 рубль. Предложений по увеличению времени на пересадку в нашу транспортную службу пока не зарегистрировано.

Тариф действует только на гражданской карте «Омка» в муниципальном транспорте. На пенсионеров, студентов и школьников возможность платить за пересадку 1 рубль не распространяется.

Департамент транспорта добавляет: посмотреть, на каких маршрутах действует пересадочный тариф, можно на сайте www.bus-55.ru. Муниципальный транспорт, где можно ездить с пересадкой, обозначен зелёным цветом. Маршрутки частных перевозчиков, которые такой проездной не принимают, помечены жёлтым.

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Омичи 4000 раз прокатились за рубль по повременному проездному
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