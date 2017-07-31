Омичи 4000 раз прокатились за рубль по повременному проездному

Источник: Om1.ru

Департамент транспорта сообщил, насколько популярной оказалась среди жителей Омска новая услуга — электронный проездной билет с тарифом «Повременный».

Напомним, что он позволяет ездить на муниципальном транспорте с пересадками без переплаты. За первую поездку с пассажира снимают 21 рубль, а за вторую, если омич успеет перебраться в другой автобус за 30 минут, — всего 1 рубль.

Тариф действует полтора месяца — с 16 июня. За это время горожане приобрели более 1000 транспортных карт «Омка» с повременным тарифом.

Наталья Сергина, директор муниципального предприятия «Пассажирсервис»:

— Статистика показала, что за 30 минут многие без проблем успевают пересесть в нужный транспорт. Ежедневно 170 поездок оплачивается со скидкой, а с момента запуска — с 16 июня — совершено более 4000 поездок стоимостью 1 рубль. Предложений по увеличению времени на пересадку в нашу транспортную службу пока не зарегистрировано.

Тариф действует только на гражданской карте «Омка» в муниципальном транспорте. На пенсионеров, студентов и школьников возможность платить за пересадку 1 рубль не распространяется.