В Башкирии установят чудо-аттракцион за 6 млн рублей
Новую карусель установят в Учалах.
Новую карусель установят в Учалах.
В Башкирии появится аттракцион стоимостью 5 600 000 рублей — об этом сообщается на портале Госзакупок. Карусель установят в учалинском парке.
— Аттракцион представляет собой вращающиеся вокруг оси посадочные места, — сказано в документации. — Посадочные места выполнены в виде лошадок, осликов и машинок. Лошадки плавно поднимаются и опускаются
Согласно документации, монтаж карусели должны завершить до 31 октября 2017 года.