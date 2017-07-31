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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии установят чудо-аттракцион за 6 млн рублей

Новую карусель установят в Учалах.

В Башкирии появится аттракцион стоимостью 5 600 000 рублей — об этом сообщается на портале Госзакупок. Карусель установят в учалинском парке.

— Аттракцион представляет собой вращающиеся вокруг оси посадочные места, — сказано в документации. — Посадочные места выполнены в виде лошадок, осликов и машинок. Лошадки плавно поднимаются и опускаются вверх-вниз, ослики раскачиваются вперед-назад, машинки оборудованы рулями. Предусматривается иллюминация.

Согласно документации, монтаж карусели должны завершить до 31 октября 2017 года.

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