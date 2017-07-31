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08:33 (мск), источник: Вести - Пермь

Предприятия края планируют привлечь 500 миллиардов на развитие

В Краснокамске встречали врио губернатора Максима Решетникова.

Источник: Вести - Пермь

В Краснокамске встречали Максима Решетникова. Ход реализации проектов своей команды он уже смотрел в Нытве, там же состоялся совет глав муниципалитетов. В Краснокамске, прежде чем начали обсуждать дороги, проекты «Управляем вместе» и «Комфортная среда», состоялось несколько экскурсий по предприятиям, которые считаются инвестиционно привлекательными. Откуда в Прикамье уже скоро появятся 10 тысяч дополнительных рабочих мест?

Новый проект краснокамского предприятия — производство спиральной сетки. Она более современная и долговечная.

Андрей Колеватов, генеральный директор ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»: «Основными предприятиями, на которые мы поставляем свою продукцию, являются предприятия целлюлозно-бумажной, добывающей и деревообрабатывающей отрасли. Из ярких представителей — «Соликамскбумпром», группа предприятий ЦБК, Краснокамская бумажная фабрика «Гознак» и ЦБК «Кама».

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Отсюда начинается рабочая поездка временно исполняющего обязанности губернатора региона Максима Решетникова в Краснокамск. Следующий проект на ЦБК «Кама». Здесь будут делать упаковочный картон. Сегодня федеральный Минпромторг подписал бумаги о выделении предприятию лесосеки вне конкурса. Эту хорошую новость привозит с собой Решетников.

Как сообщили врио губернатора Пермского края, средняя заработная плата здесь — 45 тысяч рублей .

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: «Вот это хорошая новость для Краснокамска».

Перед следующим предприятием провели осмотр городских дорог Краснокамска. В очередной раз напоминание жителям — чаще заходить на сайт «Управляем вместе», чиновникам — не игнорировать просьбы и жалобы горожан. И дальше еще инвестпроект — новая технология окраски деталей. Покрытие будет охранять металл в 2 раза дольше.

Дмитрий Теплов, директор ООО «Краснокамский РМЗ»: «Такой комплекс окрашивания будет уникальным не только в Пермском крае, но и в России, поэтому мы готовы принимать заказы и со стороны на окрашивание».

Как итог — цифры по всему Прикамью. 500 миллиардов рублей хотят привлечь предприятия региона на свое развитие. Это пять годовых бюджетов края.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: «Промышленные предприятия находятся в очень неплохой форме, причем они эту форму и дальше набирают, вот это, наверное, самое ценное. И все заявляют о создании новых рабочих мест, все заявляют о заработной плате, о перспективах увеличения».

Если все инвестпроекты, которые на сегодняшний день существуют в Пермском крае, будут реализованы, то в Прикамье появится 10 тысяч новых рабочих мест.

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