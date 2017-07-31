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08:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сносом аварийного дома на ул. Краснодарской заинтересовалась прокуратура

Здание стоит в аварийном состоянии уже 4 года.

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В Красноярске аварийное 3-этажное здание на ул. Краснодарской, 2 не сносят уже 4 года. Жители соседних домов обеспокоены, ведь здание может обвалиться в любой момент.

Внешний вид здания небрежный — битое стекло и широкие трещины в стенах. Входы в дом не перекрыты, никаких ограждений нет. Местные жители обеспокоены, что заброшенное здание стало местом игр детей из соседних домов, при этом постройка ветшает и может рухнуть.

«Конечно, опасен. У меня же тоже маленькие дети, я тоже боюсь. Старшему 17 лет. Я думаю, что опасен очень. И вообще, некрасиво — в центре города стоит такой дом», — говорит жительница соседнего дома Галина.

Внутри дома лежит строительный мусор и бытовые отходы. Кроме того, после признания здания аварийным, оно уже горело. В этом году зданию исполняется 61 год. Власти города еще 4 года назад признали, что дом нужно сносить.

«Мне кажется, просто какое-то разгильдяйство. Потому что был аукцион на снос аварийных домов расселенных. И этот дом почему-то туда не включили. Сейчас этот дом без присмотра, без охраны, без ограждения. Его уже растаскивают на стройматериалы», — говорит депутат Законодательного собрания Александр Глисков.

Этой проблемой в настоящий момент занялась прокуратура. Она обязала городскую администрацию устранить нарушение. В департаменте градостроительства Красноярска объяснили, что причиной задержки являются судебные разбирательства с бывшими жильцами дома, которые завершились совсем недавно.

«До расселения последнего жителя мы, даже если в доме никто не жил, — порой граждане уезжают куда-то, переезжают жить в другое место, до окончания судебных разбирательств, а их было по этому дому немало, — дом мы не можем сносить. Потому что это объект, по которому еще не завершены судебные прения», — поясняет пресс-секретарь департамента градостроительства Оксана Покаместова.

Чтобы снести дом на Краснодарской, требуется 5 млн рублей. Сообщается, что сейчас денег на эти нужды у городской администрации нет — их заложат в бюджет лишь на будущий год.

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