Сносом аварийного дома на ул. Краснодарской заинтересовалась прокуратура
Здание стоит в аварийном состоянии уже 4 года.
Здание стоит в аварийном состоянии уже 4 года.
В Красноярске аварийное 3-этажное здание на ул. Краснодарской, 2 не сносят уже 4 года. Жители соседних домов обеспокоены, ведь здание может обвалиться в любой момент.
Внешний вид здания небрежный — битое стекло и широкие трещины в стенах. Входы в дом не перекрыты, никаких ограждений нет. Местные жители обеспокоены, что заброшенное здание стало местом игр детей из соседних домов, при этом постройка ветшает и может рухнуть.
«Конечно, опасен. У меня же тоже маленькие дети, я тоже боюсь. Старшему 17 лет. Я думаю, что опасен очень. И вообще, некрасиво — в центре города стоит такой дом», — говорит жительница соседнего дома Галина.
Внутри дома лежит строительный мусор и бытовые отходы. Кроме того, после признания здания аварийным, оно уже горело. В этом году зданию исполняется 61 год. Власти города еще 4 года назад признали, что дом нужно сносить.
«Мне кажется, просто
Этой проблемой в настоящий момент занялась прокуратура. Она обязала городскую администрацию устранить нарушение. В департаменте градостроительства Красноярска объяснили, что причиной задержки являются судебные разбирательства с бывшими жильцами дома, которые завершились совсем недавно.
«До расселения последнего жителя мы, даже если в доме никто не жил, — порой граждане уезжают
Чтобы снести дом на Краснодарской, требуется 5 млн рублей. Сообщается, что сейчас денег на эти нужды у городской администрации нет — их заложат в бюджет лишь на будущий год.