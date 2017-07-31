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09:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Из последних «Техносил». Интернет-магазин ритейлера решено закрыть

Вопреки ранее заявленным планам группы «Сафмар» семьи Гуцериевых—Шишхановых сохранить онлайн-магазин «Техносила», он может быть закрыт уже на этой неделе. Таким образом, созданный в 1993 году бренд полностью прекратит свое существование. Обычных магазинов ритейлера осталось всего пять, они сменят вывеску до осени.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что бренд «Техносила» полностью прекратит свое существование, рассказали два источника «Ъ» на розничном рынке. По информации одного из них, интернет-магазин tehnosila.ru перестанет работать с 1 августа — его посетители будут перенаправляться на сайт «Эльдорадо».

«“Техносила” прекратит свое существование и в офлайне, и в онлайне», — говорит другой собеседник «Ъ», не уточняя, когда именно это произойдет.

Косвенным подтверждением этой информации является размещенное на сайте «Техносилы» объявление о старте с 1 августа программы замены бонусных карт «Техносила» на карты «Клуб “Эльдорадо”».

Сотрудников ритейлера увольняют, команда работает в урезанном составе, часть работников уходит в «М. Видео» или «Эльдорадо», часть — на рынок труда, говорят источники «Ъ». Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко и представитель «Сафмар» (собственник ритейлера) от комментариев отказались.

Между тем «Сафмар» заявляла, что сохранит интернет-магазин «Техносилы», несмотря на то что офлайн-объекты будут переведены под бренды «М. Видео» или «Эльдорадо» (обе сети также принадлежат «Сафмар»). Ребрендинг должен завершиться к сентябрю в соответствии с заявленным ранее планом, такими сведениями располагает источник «Ъ», близкий к сети.

Бренд «Техносила» — один из старейших на российском рынке бытовой техники и электроники. Он появился в 1993 году.

В том же году начала работу сеть «М. Видео», годом позже — «Эльдорадо».

Сейчас на сайте «Техносилы» указаны лишь пять магазинов в Москве и Подмосковье, на конец 2016 года их было 97. Выручка сети по итогам прошлого года снизилась примерно на 2%, до 15,6 млрд руб. (без НДС), подсчитал гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его данным, оборот офлайн-магазинов за тот период упал на 15%, до 8,9 млрд руб., тогда как онлайн-продажи выросли на 24%, до 6,7 млрд руб.

В структуре онлайн-продаж «Техносилы» почти 2,5 млрд руб. приходилось на E96.ru, который в этом месяце был продан его основателям, продолжает господин Бурмистров. По его оценке, из оставшихся 4,2 млрд руб. более 1 млрд руб. принесли продажи в новых категориях: детские и спортивные товары, товары для дома, мебель и DIY. Таким образом, онлайн-продажи бытовой и компьютерной техники в 2016 году у «Техносилы» были чуть больше 3 млрд руб. Это составляет менее 7% от совокупных онлайн-продаж «М. Видео», «Эльдорадо» и «Техносилы», продолжает глава «Infoline-Аналитики».

«Закрытие интернет-магазина “Техносилы” будет полностью компенсировано ростом онлайн-продаж интернет-магазинов “М. Видео” и “Эльдорадо” во втором полугодии 2017 года», — считает эксперт.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров отмечает, что сайт «Техносилы» генерирует небольшой, но стабильный трафик: в месяц его посещает около 300 тыс. человек, у «М. Видео» этот показатель составляет порядка 25 млн, у «Юлмарта» — 18 млн. По мнению господина Федорова, на фоне проблем по расчетам с поставщиками закрывать интернет-магазин нелогично:

Разумнее было бы его продать, а стоить он может около 4 млн руб.

В конце июня газета «Деловой Петербург» сообщала, что «Техносила» предупредила поставщиков о невозможности полностью с ними рассчитаться. Для решения проблемы ритейлер предлагал часть долга погасить, вернув товар со складов по себестоимости, а часть — выплатить в рассрочку деньгами со скидкой 30−50%. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с начала года к «Техносиле» уже подано 100 исков на общую сумму 435 млн руб. Алексей Федоров подтверждает, что «Техносила» не гасит долг, при этом не отдавая поставщикам их товар.

Анастасия Дуленкова

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