Из последних «Техносил». Интернет-магазин ритейлера решено закрыть
Вопреки ранее заявленным планам группы «Сафмар» семьи Гуцериевых—Шишхановых сохранить
Вопреки ранее заявленным планам группы «Сафмар» семьи Гуцериевых—Шишхановых сохранить
О том, что бренд «Техносила» полностью прекратит свое существование, рассказали два источника «Ъ» на розничном рынке. По информации одного из них,
«“Техносила” прекратит свое существование и в офлайне, и в онлайне», — говорит другой собеседник «Ъ», не уточняя, когда именно это произойдет.
Сотрудников ритейлера увольняют, команда работает в урезанном составе, часть работников уходит в «М. Видео» или «Эльдорадо», часть — на рынок труда, говорят источники «Ъ». Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко и представитель «Сафмар» (собственник ритейлера) от комментариев отказались.
Между тем «Сафмар» заявляла, что сохранит
В том же году начала работу сеть «М. Видео», годом позже — «Эльдорадо».
Сейчас на сайте «Техносилы» указаны лишь пять магазинов в Москве и Подмосковье, на конец 2016 года их было 97. Выручка сети по итогам прошлого года снизилась примерно на 2%, до 15,6 млрд руб. (без НДС), подсчитал гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его данным, оборот
В структуре
«Закрытие
Президент Ассоциации компаний
Разумнее было бы его продать, а стоить он может около 4 млн руб.
В конце июня газета «Деловой Петербург» сообщала, что «Техносила» предупредила поставщиков о невозможности полностью с ними рассчитаться. Для решения проблемы ритейлер предлагал часть долга погасить, вернув товар со складов по себестоимости, а часть — выплатить в рассрочку деньгами со скидкой 30−50%. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с начала года к «Техносиле» уже подано 100 исков на общую сумму 435 млн руб. Алексей Федоров подтверждает, что «Техносила» не гасит долг, при этом не отдавая поставщикам их товар.
Анастасия Дуленкова