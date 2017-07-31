Из уфимского аэропорта с октября открываются регулярные рейсы в Дубай

Вылеты из столицы республики будут выполняться в 17.05, прибытие в Дубай в 21.05, по местному времени. В пути туристы проведут пять часов.

Полетная программа стартует 31 октября 2017 года и продлится до 24 марта 2018 года. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать воздушное судно, рассчитанное на 174 авиапассажира: 162 места эконом-класса и 12 — бизнес. Стоимость билетов Уфа-Дубай-Уфа — от 19 300 рублей по тарифу «эконом» и от 63 000 — «бизнес».