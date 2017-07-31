В мэрии Омска рассказали, какие дороги будут отремонтированы к сентябрю
После сдачи объектов из списка первоочередных в Омске отремонтируют две дороги и залатают ямы в центре.
После сдачи объектов из списка первоочередных в Омске отремонтируют две дороги и залатают ямы в центре.
Следующая масштабная сдача дорожных объектов в Омске запланирована на сентябрь. Как ранее сообщал «СуперОмск», к августу удалось привести в порядок 31 объект из списка первоочередных.
К 1 сентября должны быть отремонтированы еще две автомагистрали: это участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой и улица 3-я Транспортная.
К 15 сентября приведут в порядок улицы Гусарова (на участке от улицы Гагарина до улицы Фрунзе), 5-й Армии (на участке от улицы Чернышевского до улицы Госпитальной), Красногвардейскую (на участках от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе и от улицы Певцова до Набережной Тухачевского), переулок Газетный (на участке от улицы Сенной до улицы К. Либкнехта), Больничный переулок (на участке от улицы Краснофлотской до улицы Гусарова), Тюменская (на участке от улицы Краснофлотской до Фрунзенского моста), Краснофлотская (на участке от улицы Сенной до Больничного переулка), Чехова (на участке от улицы Сенной до улицы Щербанева), Либкнехта (на участке улицы Партизанской до улицы Краснофлотской), Сенная (на участке от улицы Краснофлотской до дома № 22 по улице Сенной), Щербанева, (на участках от улицы Ленина до Комсомольского моста и от дома № 20 по улице Щербанева и до улицы Чехова), Бударина (на участке от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта).