Выручка «Ванкорнефти» начала падать впервые с момента образования компании

Выручка АО «Ванкорнефть» в 2016 году составила 297,8 млрд рублей, снизившись впервые с момента образования компании, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчетность компании.

Издание уточняет, что выручка снизилась на 19% относительно показателя 2015 года. В прошлом году добыча составила 20,711 млн тонн. В пресс-службе «Роснефти» пояснили, что «снижение выручки АО “Ванкорнефть” обусловлено рядом причин, основной из которых является снижение рублевых цен на нефть».

«Ванкорнефть» — дочернее предприятие «Роснефти» создано для освоения Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет. Месторождение расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края. Его начальные извлекаемые запасы оценивались в 476 млн тонн нефти и конденсата, а также 173 млрд куб. м газа. В 2014 гоу замедлить падение добычи позволила разработка месторождений-спутников.