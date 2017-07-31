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08:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Выручка «Ванкорнефти» начала падать впервые с момента образования компании

«Ванкорнефть» — дочернее предприятие «Роснефти».

Выручка АО «Ванкорнефть» в 2016 году составила 297,8 млрд рублей, снизившись впервые с момента образования компании, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчетность компании.

Издание уточняет, что выручка снизилась на 19% относительно показателя 2015 года. В прошлом году добыча составила 20,711 млн тонн. В пресс-службе «Роснефти» пояснили, что «снижение выручки АО “Ванкорнефть” обусловлено рядом причин, основной из которых является снижение рублевых цен на нефть».

«Ванкорнефть» — дочернее предприятие «Роснефти» создано для освоения Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет. Месторождение расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края. Его начальные извлекаемые запасы оценивались в 476 млн тонн нефти и конденсата, а также 173 млрд куб. м газа. В 2014 гоу замедлить падение добычи позволила разработка месторождений-спутников.

Отметим, в отчетности «Роснефти» за 2016 год указываются сделки по продаже долей «Ванкорнефти». Так, 5 октября 2016 года компания и консорциум индийских компаний, состоящий из Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited завершили сделку по продаже 23,9% акций АО «Ванкорнефть». 28 октября 2016 года Компания завершила сделку с дочерним обществом компании Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited по продаже 11% акций АО «Ванкорнефть».

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