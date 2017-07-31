Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Алкоголь помогает запоминать новое
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
09:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Американская фирма требует от красноярской сети аптек 1,4 млн долларов

Компания требует оплатить поставку томографа в Красноярске.

Источник: AP 2017

Американская компания «American Medical Technologies, Inc» подала иск на аптечную сеть «ФармСибКо», зарегистрированную в Красноярске. Фирма требует 1,4 млн долларов за поставку магнитно-резонансного томографа. Материалы дела опубликованы на сайте краевого арбитражного суда.

Истец продал ООО «ФармСибКо» медицинское оборудование на общую сумму 982 тыс. долларов. Согласно контракту, американская компания доставила томограф модели Signa Ovation в Красноярск, однако ответчик товар полностью не оплатил.

«27.07.2017 в арбитражный суд поступило исковое заявление от компании «American Medical Technologies, Inc’к ООО «ФармСибКо» о взыскании задолженности и пени в размере 1, 4 млн долларов», — рассказали в пресс-службе высшей инстанции.

Отметим, что вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пьяный водитель экскаватора раздавил машину с людьми в Железногорске
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
СМИ: в администрации США разрабатывают санкции против Китая
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь