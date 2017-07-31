Американская фирма требует от красноярской сети аптек 1,4 млн долларов
Компания требует оплатить поставку томографа в Красноярске.
Компания требует оплатить поставку томографа в Красноярске.
Американская компания «American Medical Technologies, Inc» подала иск на аптечную сеть «ФармСибКо», зарегистрированную в Красноярске. Фирма требует 1,4 млн долларов за поставку
Истец продал ООО «ФармСибКо» медицинское оборудование на общую сумму 982 тыс. долларов. Согласно контракту, американская компания доставила томограф модели Signa Ovation в Красноярск, однако ответчик товар полностью не оплатил.
«27.07.2017 в арбитражный суд поступило исковое заявление от компании «American Medical Technologies, Inc’к ООО «ФармСибКо» о взыскании задолженности и пени в размере 1, 4 млн долларов», — рассказали в
Отметим, что вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.