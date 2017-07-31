Американская фирма требует от красноярской сети аптек 1,4 млн долларов

Источник: AP 2017

Американская компания «American Medical Technologies, Inc» подала иск на аптечную сеть «ФармСибКо», зарегистрированную в Красноярске. Фирма требует 1,4 млн долларов за поставку магнитно-резонансного томографа. Материалы дела опубликованы на сайте краевого арбитражного суда.

Истец продал ООО «ФармСибКо» медицинское оборудование на общую сумму 982 тыс. долларов. Согласно контракту, американская компания доставила томограф модели Signa Ovation в Красноярск, однако ответчик товар полностью не оплатил.

«27.07.2017 в арбитражный суд поступило исковое заявление от компании «American Medical Technologies, Inc’к ООО «ФармСибКо» о взыскании задолженности и пени в размере 1, 4 млн долларов», — рассказали в пресс-службе высшей инстанции.