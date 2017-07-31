Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Песков поведал об ударных дивизиях РФ на границе с Украиной – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
09:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана сообщило о новых вакансиях с оплатой труда не менее 30 тысяч рублей.

Уфимской сети клиник «Премьера» требуется рентгенолаборант. Заработная плата — 40 тысяч рублей. Требования к кандидату — навыки машинописи, коммуникабельность.

Для работы в Октябрьском НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» требуется заместитель директора с заработной платой 50 тысяч рублей, имеющий ученую степень кандидата наук.

В должностные обязанности специалиста входит разработка принципиальных схем телеметрических комплексов для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Режим работы — с 8 до 12 часов.

Уфимское ООО «Башавтосервис» примет на работу слесаря по ремонту агрегатов, с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — от 30 до 60 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов
СМИ: в администрации США разрабатывают санкции против Китая
В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Около 16 человек погибли в ходе протестов в Венесуэле
Спорт
Дозрели: три золота плоцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь