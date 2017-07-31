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09:34 (мск), источник: СуперОмск

Реальные доходы омичей упали несмотря на выросшую зарплату

Омскстат опубликовал данные о доходах омичей за первые шесть месяцев 2017 года, согласно которым следует, что средний доход жителя Омской области во втором квартале составил 24899,2 рублей.

По сравнению с первым кварталом года он вырос на 1445,6 рублей, однако в сравнении со вторым кварталом прошлого года наоборот упал — на 349,5 рублей.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за январь-май 2017 года, составляла 28669,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 6,8 процента», — говорится в сообщении Омскстата.

Несмотря на это, реальные денежные доходы жителей Омска и области, которые формируются за вычетом всех обязательных платежей с поправкой на индекс потребительских цен, напротив упали, уменьшившись за год на 4,1%.

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