Реальные доходы омичей упали несмотря на выросшую зарплату

По сравнению с первым кварталом года он вырос на 1445,6 рублей, однако в сравнении со вторым кварталом прошлого года наоборот упал — на 349,5 рублей.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за январь-май 2017 года, составляла 28669,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 6,8 процента», — говорится в сообщении Омскстата.