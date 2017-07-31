Реальные доходы омичей упали несмотря на выросшую зарплату
Омскстат опубликовал данные о доходах омичей за первые шесть месяцев 2017 года, согласно которым следует, что средний доход жителя Омской области во втором квартале составил 24899,2 рублей.
Омскстат опубликовал данные о доходах омичей за первые шесть месяцев 2017 года, согласно которым следует, что средний доход жителя Омской области во втором квартале составил 24899,2 рублей.
По сравнению с первым кварталом года он вырос на 1445,6 рублей, однако в сравнении со вторым кварталом прошлого года наоборот упал — на 349,5 рублей.
«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за
Несмотря на это, реальные денежные доходы жителей Омска и области, которые формируются за вычетом всех обязательных платежей с поправкой на индекс потребительских цен, напротив упали, уменьшившись за год на 4,1%.