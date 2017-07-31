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09:47 (мск), источник: ЕАН

Расселением ветхого жилья в Свердловской области займутся региональные власти

Расселением ветхого жилья в Свердловской области отныне будут заниматься региональные власти.

Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев.

«Практика показывает, что далеко не у всех администраций муниципальных образований хватает квалификации, кадрового ресурса и компетенций в области подготовки к строительству, контроля исполнения подрядчиками обязательств для эффективного выполнения планов. Считаю необходимым проработать вопрос передачи функций заказчика по проектированию и строительству домов для переселенцев от муниципалитетов на областной уровень», — заявил губернатор на совещании с главами.

Напомним, в текущем году на Среднем Урале необходимо расселить 92 тыс. кв. м аварийных площадей. Планируется, что 70 тыс. кв. м будет построено, еще около 22,5 тыс. кв. м приобретут на вторичном рынке.

На сегодняшний день расселено 20 тыс. кв. м, 20 тыс. введено в эксплуатацию и распределяется между новоселами, 12 тыс. кв. м готовы к итоговой приемке и 25 тыс. кв. м находятся на этапе строительства.

Как отметили в областном правительстве, наибольшее опасение вызывает Первоуральск, где из-за необходимости проведения дополнительного технического обследования было приостановлено строительство дома по улице Кирова, и два многоквартирных дома по улице Олимпийской в Камышлове.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, варианты решения проблем по объектам, где сегодня фиксируется отставание от сроков, найдены. В ближайшее время пройдут встречи с жителями, на которых свердловчанам объяснят причины задержек в сдаче домов, механизмы и сроки их решения.

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