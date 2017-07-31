Около 300 тысяч пассажиров воспользовались ТПУ «Солнечная» за месяц работы

Источник: Москва 24

Новый траспортно-пересадочный узел «Солнечная» за первый месяц работы принял около 300 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

ТПУ соединил станцию пригородных электричек и автобусную станцию. Около 60 процентов человек — пассажиры наземного общественного транспорта, 30 — жители районов Солнцево и Ново-Переделкино, которые приходят на ТПУ пешком. Еще 10 процентов — водители авто, использующие ТПУ для пересадки на электричку или автобус.

Узел ввели в эксплуатацию 29 июня. Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, при строительстве был выполнен капремонт железнодорожных платформ, установлены современное светодиодное освещение, система видеонаблюдения. Оборудованы навесы, покрывающие свыше 50 процентов площади платформ.

Здание ТПУ — крытый пешеходный мост через железнодорожные пути. Там находится зал ожидания, действуют четыре лифта. Есть электронные табло с данными о времени прибытия транспорта.