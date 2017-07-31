Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Северный поток-2» будет построен, несмотря на давление США
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Германия выразила свою позицию по новым санкциям против РФ от США
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Отпуск с дымком
14:44 (мск), источник: m24.ru

Около 300 тысяч пассажиров воспользовались ТПУ «Солнечная» за месяц работы

Около 60 процентов человек — пассажиры наземного общественного транспорта, 30 — жители окрестных районов Солнцево и Ново-Переделкино.

Источник: Москва 24

Новый траспортно-пересадочный узел «Солнечная» за первый месяц работы принял около 300 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

ТПУ соединил станцию пригородных электричек и автобусную станцию. Около 60 процентов человек — пассажиры наземного общественного транспорта, 30 — жители районов Солнцево и Ново-Переделкино, которые приходят на ТПУ пешком. Еще 10 процентов — водители авто, использующие ТПУ для пересадки на электричку или автобус.

Узел ввели в эксплуатацию 29 июня. Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, при строительстве был выполнен капремонт железнодорожных платформ, установлены современное светодиодное освещение, система видеонаблюдения. Оборудованы навесы, покрывающие свыше 50 процентов площади платформ.

Здание ТПУ — крытый пешеходный мост через железнодорожные пути. Там находится зал ожидания, действуют четыре лифта. Есть электронные табло с данными о времени прибытия транспорта.

ТПУ оборудован современными системами теплоснабжения, освещения, кондиционирования, пожарной безопасности, бесплатными общественными туалетами. Старый пешеходный мост планируют демонтировать этой осенью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
Биткоин-биржа отвергла связь с арестованным в Греции россиянином
Лидер группы «Ноль» решил не возвращаться в Россию из США
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умерла Жанна Моро Ушла из жизни легендарная французская актриса, режиссер и певица, звезда кинематографа периода новой волны
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь