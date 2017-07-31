Около 300 тысяч пассажиров воспользовались ТПУ «Солнечная» за месяц работы
Около 60 процентов человек — пассажиры наземного общественного транспорта, 30 — жители окрестных районов Солнцево и
Около 60 процентов человек — пассажиры наземного общественного транспорта, 30 — жители окрестных районов Солнцево и
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ТПУ соединил станцию пригородных электричек и автобусную станцию. Около 60 процентов человек — пассажиры наземного общественного транспорта, 30 — жители районов Солнцево и
Узел ввели в эксплуатацию 29 июня. Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития
Здание ТПУ — крытый пешеходный мост через железнодорожные пути. Там находится зал ожидания, действуют четыре лифта. Есть электронные табло с данными о времени прибытия транспорта.
ТПУ оборудован современными системами теплоснабжения, освещения, кондиционирования, пожарной безопасности, бесплатными общественными туалетами. Старый пешеходный мост планируют демонтировать этой осенью.