«День длинных ковшей» в Иркутске: КУМИ города в одностороннем порядке сносит павильоны
Владельцы НТО готовы занять торговые объекты, чтобы предотвратить разрушение своего бизнеса.
Владельцы НТО готовы занять торговые объекты, чтобы предотвратить разрушение своего бизнеса.
Администрация Иркутска и комитет по управлению муниципальным имуществом в одностороннем порядке продолжают расторгать договоры с владельцами НТО. Новый случай сноса павильонов произошел на улице Розы Люксембург, 31 (остановка Школьная) сегодня, 31 июля. Представители администрации и спецтехника прибыли на место, чтобы демонтировать якобы самовольную постройку. Владелица газетного киоска ООО «ОМИ-Пресса» Лариса Владимирова, которая оказалась заложницей действий властей, рассказала, что павильон находился в схеме размещения НТО, нарушений и замечаний в адрес предпринимателя не поступало и не было судебных постановлений. Женщина намерена не допустить сноса торгового объекта и бороться с администрацией города за свои права в суде. Материал с места событий представляет ИА IrkutskMedia.
Размах, с которым администрация Иркутска борется с нестационарными торговыми объектами, увеличивается с каждым днем. Сегодня утром в
— Эти газетные киоски находятся в схеме размещения НТО города. Мы здесь находимся более 14-ти лет. В 2011 году у нас был заключен договор размещения металлопалатки с администрацией за номером 298. Оплачивали мы все вовремя. К внешнему виду нашего павильона не было претензий. Сейчас они в одностороннем порядке признают нас самовольной постройкой. Выписывают своим службам (КУМИ — прим. ред.) распоряжение на снос. Причем судебных постановлений никаких не было, — заявила Лариса Владимирова.
Владелица павильона отметила, что когда после 2011 года перестали заключаться новые договоры, она обращалась к мэру города, но всегда отписки. Женщина подчеркнула, что намерена в судебном порядке оспаривать решение администрации и не допустить сноса павильона.
— В этой ситуации не хотелось бы пойти на крайние меры, но мы в готовности (зайти в павильон и не освобождать его — прим. ред.), — сказала Лариса Владимирова.
Напомним, в Иркутске участились случаи сноса нестационарных торговых объектов. Еще один павильон демонтировали на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Пионерского переулка. Стоит отметить, что НТО находился на данном месте более десяти лет и имел все необходимые коммуникации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелины Секулович в Facebook.
В свою очередь, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.
При этом
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что заседание совета по предпринимательству при мэре столицы Приангарья состоялось 31 мая. Глава областного центра на мероприятии отсутствовал, занимаясь подготовкой к празднованию Дня города. Было рассмотрено несколько вопросов, причем бурные дискуссии вызвала тема по ставке налога на имущество по кадастровой стоимости недвижимости и дальнейшей судьбе нестационарных торговых объектов. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики Юлия Ашуркова предполагает, что изначальной ставкой нового налога будет коэффициент в 1,3−1,5% для недвижимости свыше 5 тысяч кв. метров с последующим снижением площади объектов и увеличением ставки. В ответ на это председатель совета Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Эдуард Яроцкий заметил, что расчеты, которые бы показали реальное положение дел в этом вопросе, отсутствуют, а администрация не может их произвести. Такую ситуацию он назвал «разговором глухого и слепого».