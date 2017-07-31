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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«День длинных ковшей» в Иркутске: КУМИ города в одностороннем порядке сносит павильоны

Владельцы НТО готовы занять торговые объекты, чтобы предотвратить разрушение своего бизнеса.

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска и комитет по управлению муниципальным имуществом в одностороннем порядке продолжают расторгать договоры с владельцами НТО. Новый случай сноса павильонов произошел на улице Розы Люксембург, 31 (остановка Школьная) сегодня, 31 июля. Представители администрации и спецтехника прибыли на место, чтобы демонтировать якобы самовольную постройку. Владелица газетного киоска ООО «ОМИ-Пресса» Лариса Владимирова, которая оказалась заложницей действий властей, рассказала, что павильон находился в схеме размещения НТО, нарушений и замечаний в адрес предпринимателя не поступало и не было судебных постановлений. Женщина намерена не допустить сноса торгового объекта и бороться с администрацией города за свои права в суде. Материал с места событий представляет ИА IrkutskMedia.

Размах, с которым администрация Иркутска борется с нестационарными торговыми объектами, увеличивается с каждым днем. Сегодня утром в Ново-Ленино (остановка Школьная) прибыла спецтехника, для того, чтобы осуществить снос нескольких газетных киосков («ОМИ-Пресса» и «Сегодня-Пресс-Байкал»), а также павильона бытовой химии. Лариса Владимирова рассказала, что находится на этом месте уже более 14-ти лет, и никогда не имела проблем с размещением своего киоска. Предпринимательница удивлена, что администрация решила снести группу павильонов, находящихся в схеме размещения НТО — как самовольные постройки.

— Эти газетные киоски находятся в схеме размещения НТО города. Мы здесь находимся более 14-ти лет. В 2011 году у нас был заключен договор размещения металлопалатки с администрацией за номером 298. Оплачивали мы все вовремя. К внешнему виду нашего павильона не было претензий. Сейчас они в одностороннем порядке признают нас самовольной постройкой. Выписывают своим службам (КУМИ — прим. ред.) распоряжение на снос. Причем судебных постановлений никаких не было, — заявила Лариса Владимирова.

Владелица павильона отметила, что когда после 2011 года перестали заключаться новые договоры, она обращалась к мэру города, но всегда отписки. Женщина подчеркнула, что намерена в судебном порядке оспаривать решение администрации и не допустить сноса павильона.

— В этой ситуации не хотелось бы пойти на крайние меры, но мы в готовности (зайти в павильон и не освобождать его — прим. ред.), — сказала Лариса Владимирова.

Напомним, в Иркутске участились случаи сноса нестационарных торговых объектов. Еще один павильон демонтировали на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Пионерского переулка. Стоит отметить, что НТО находился на данном месте более десяти лет и имел все необходимые коммуникации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелины Секулович в Facebook.

В свою очередь, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что заседание совета по предпринимательству при мэре столицы Приангарья состоялось 31 мая. Глава областного центра на мероприятии отсутствовал, занимаясь подготовкой к празднованию Дня города. Было рассмотрено несколько вопросов, причем бурные дискуссии вызвала тема по ставке налога на имущество по кадастровой стоимости недвижимости и дальнейшей судьбе нестационарных торговых объектов. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики Юлия Ашуркова предполагает, что изначальной ставкой нового налога будет коэффициент в 1,3−1,5% для недвижимости свыше 5 тысяч кв. метров с последующим снижением площади объектов и увеличением ставки. В ответ на это председатель совета Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Эдуард Яроцкий заметил, что расчеты, которые бы показали реальное положение дел в этом вопросе, отсутствуют, а администрация не может их произвести. Такую ситуацию он назвал «разговором глухого и слепого».

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