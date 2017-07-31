«День длинных ковшей» в Иркутске: КУМИ города в одностороннем порядке сносит павильоны

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска и комитет по управлению муниципальным имуществом в одностороннем порядке продолжают расторгать договоры с владельцами НТО. Новый случай сноса павильонов произошел на улице Розы Люксембург, 31 (остановка Школьная) сегодня, 31 июля. Представители администрации и спецтехника прибыли на место, чтобы демонтировать якобы самовольную постройку. Владелица газетного киоска ООО «ОМИ-Пресса» Лариса Владимирова, которая оказалась заложницей действий властей, рассказала, что павильон находился в схеме размещения НТО, нарушений и замечаний в адрес предпринимателя не поступало и не было судебных постановлений. Женщина намерена не допустить сноса торгового объекта и бороться с администрацией города за свои права в суде. Материал с места событий представляет ИА IrkutskMedia.

Размах, с которым администрация Иркутска борется с нестационарными торговыми объектами, увеличивается с каждым днем. Сегодня утром в Ново-Ленино (остановка Школьная) прибыла спецтехника, для того, чтобы осуществить снос нескольких газетных киосков («ОМИ-Пресса» и «Сегодня-Пресс-Байкал»), а также павильона бытовой химии. Лариса Владимирова рассказала, что находится на этом месте уже более 14-ти лет, и никогда не имела проблем с размещением своего киоска. Предпринимательница удивлена, что администрация решила снести группу павильонов, находящихся в схеме размещения НТО — как самовольные постройки.

— Эти газетные киоски находятся в схеме размещения НТО города. Мы здесь находимся более 14-ти лет. В 2011 году у нас был заключен договор размещения металлопалатки с администрацией за номером 298. Оплачивали мы все вовремя. К внешнему виду нашего павильона не было претензий. Сейчас они в одностороннем порядке признают нас самовольной постройкой. Выписывают своим службам (КУМИ — прим. ред.) распоряжение на снос. Причем судебных постановлений никаких не было, — заявила Лариса Владимирова.

Владелица павильона отметила, что когда после 2011 года перестали заключаться новые договоры, она обращалась к мэру города, но всегда отписки. Женщина подчеркнула, что намерена в судебном порядке оспаривать решение администрации и не допустить сноса павильона.

— В этой ситуации не хотелось бы пойти на крайние меры, но мы в готовности (зайти в павильон и не освобождать его — прим. ред.), — сказала Лариса Владимирова.

Напомним, в Иркутске участились случаи сноса нестационарных торговых объектов. Еще один павильон демонтировали на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Пионерского переулка. Стоит отметить, что НТО находился на данном месте более десяти лет и имел все необходимые коммуникации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелины Секулович в Facebook.

В свою очередь, компромиссное решение приняли власти Приангарья в отношении владельцев нестационарных торговых объектов Иркутска, находящихся на землях минимущества. Предприниматели, которые не были замечены в грубых нарушениях торговли алкогольной продукцией в 2016—2017 годах, сохранят свой бизнес и с ними не будут расторгнуты договоры аренды. Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко заметил, что такое решение совпало с мнением предпринимательского сообщества, уполномоченного по правам предпринимателей в регионе и позицией губернатора.

При этом экс-начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов подчеркнул, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончено. Тогда экс-чиновник заявил, что не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды нарушили правила торговли.