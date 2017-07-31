В платежной системе Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка утром 31 июля не смогли провести операции при помощи банковских карт.
Клиенты Сбербанка утром 31 июля не смогли провести операции при помощи банковских карт.
В Москве клиенты Сбербанка не смогли перевести деньги с карты на карту через систему Сбербанк Онлайн. В Свердловской и Челябинской областях держателям карт Сбербанка была недоступна оплата товаров в магазинах, сообщило издание Ura.ru. В Хабаровске, по данным Khabara.ru, клиенты не смогли получить наличные средства в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков. На Сахалине в банкоматах Сбербанка были доступны ограниченные функции. Как сообщает «Сахалин и Курилы», было невозможно снять наличные и оплатить платежи.
«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — сообщил РБК собеседник Сбербанка. Он не уточнил причину сбоя.
Ранее сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня. Тогда клиенты банка также не смогли провести операции с банковскими картами.
А ипотеку в Сбере не хотите мне обнулить, совсем случайно :) сбой и бац уже нет долга!