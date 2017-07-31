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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В платежной системе Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка утром 31 июля не смогли провести операции при помощи банковских карт. Из-за сбоя в платежной системе не работал также Сбербанк Онлайн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пользователей в различных российских регионах и региональные СМИ.

Источник: Reuters

В Москве клиенты Сбербанка не смогли перевести деньги с карты на карту через систему Сбербанк Онлайн. В Свердловской и Челябинской областях держателям карт Сбербанка была недоступна оплата товаров в магазинах, сообщило издание Ura.ru. В Хабаровске, по данным Khabara.ru, клиенты не смогли получить наличные средства в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков. На Сахалине в банкоматах Сбербанка были доступны ограниченные функции. Как сообщает «Сахалин и Курилы», было невозможно снять наличные и оплатить платежи.

В Сбербанке подтвердили наличие сбоя и заявили, что все неполадки уже устранены.

«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — сообщил РБК собеседник Сбербанка. Он не уточнил причину сбоя.

Ранее сбой в работе Сбербанка произошел 9 июня. Тогда клиенты банка также не смогли провести операции с банковскими картами.

Комментарии
8
Comp Kamerad Hackerov
Храните деньги в банках, в трёхлитровых, наличка надёжнее.
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олег борисов
ага!! если только не сбой и обана еще должок прибавился :-))
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Александр Сергеевич
Интересно с дебетовыми или и с кредитными картами была проблема? :)
А ипотеку в Сбере не хотите мне обнулить, совсем случайно :) сбой и бац уже нет долга!
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Сбой произошел в работе платежной системы Сбербанка
Во время загрузки произошла ошибка.
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