В платежной системе Сбербанка произошел сбой

В Москве клиенты Сбербанка не смогли перевести деньги с карты на карту через систему Сбербанк Онлайн. В Свердловской и Челябинской областях держателям карт Сбербанка была недоступна оплата товаров в магазинах, сообщило издание Ura.ru. В Хабаровске, по данным Khabara.ru, клиенты не смогли получить наличные средства в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков. На Сахалине в банкоматах Сбербанка были доступны ограниченные функции. Как сообщает «Сахалин и Курилы», было невозможно снять наличные и оплатить платежи.