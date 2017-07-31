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10:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург «прирастет» новыми улицами

За полмиллиарда рублей.

В 2020 году на карте Екатеринбурга появятся три новых улицы. Они будут построены на территории микрорайона «Солнечный». Стоимость работ — свыше полумиллиарда рублей, сообщает портал госзакупок.

Судя по проекту межевания и планировки территории, размещенному на сайте областного Минстроя, участок под будущую УДС находится южнее реки Патрушихи, в квадрате ЕКАД, линии высоковольтной передачи и улицы 2-й Новосибирской. Магистрали, которые пока носят условные наименования «№ 1», «№ 3» и «№ 7», составят замкнутый контур с улицей Лучистой.

По плану ширина каждой из проектируемых магистралей составит от 7,5 до 8 метров. Вдоль них появятся широкие тротуары, велосипедные дорожки, площадки для парковок и остановочные карманы для общественного транспорта. По улицам № 3 и № 7 предусмотрено движение автобусов, а по улице № 1 планируется провести трамвайную линию.

Аукцион по выбору подрядчика на эти работы намечен на 28 августа. Стартовая цена — 582,446 миллиона рублей, которые будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Следует добавить, что публичные слушания по этому проекту состоялись 19 мая 2017 года.

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