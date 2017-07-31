Екатеринбург «прирастет» новыми улицами

В 2020 году на карте Екатеринбурга появятся три новых улицы. Они будут построены на территории микрорайона «Солнечный». Стоимость работ — свыше полумиллиарда рублей, сообщает портал госзакупок.

Судя по проекту межевания и планировки территории, размещенному на сайте областного Минстроя, участок под будущую УДС находится южнее реки Патрушихи, в квадрате ЕКАД, линии высоковольтной передачи и улицы 2-й Новосибирской. Магистрали, которые пока носят условные наименования «№ 1», «№ 3» и «№ 7», составят замкнутый контур с улицей Лучистой.

По плану ширина каждой из проектируемых магистралей составит от 7,5 до 8 метров. Вдоль них появятся широкие тротуары, велосипедные дорожки, площадки для парковок и остановочные карманы для общественного транспорта. По улицам № 3 и № 7 предусмотрено движение автобусов, а по улице № 1 планируется провести трамвайную линию.