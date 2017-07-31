Движение по Северной дамбе откроется 1 августа
Пока по Уральской смогут ездить только автобусы и автомобили. При этом по ночам дамбу будут закрывать. Продлится это до сентября.
Пока по Уральской смогут ездить только автобусы и автомобили. При этом по ночам дамбу будут закрывать. Продлится это до сентября.
В 06:00 1 августа в Перми возобновится движение по Северной дамбе, которую 17 июня закрыли на реконструкцию. За это время были переустроены подземные коммуникации и уложен выравнивающий слой асфальта.
В ночное время ремонтные работы будут продолжаться, в связи с этим с 00:00 до 06:00 движение по дамбе будет закрываться, пишет администрация Перми. 1 сентября по Уральской запустят трамваи.
На третьем этапе будет выполнена укладка плит трамвайных путей, установка пешеходных ограждений и благоустройство тротуаров. Официальный срок окончания всех работ — сентябрь 2017 года.
Отметим, в минувшие выходные завершен ремонт бульвара Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева.