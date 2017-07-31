Движение по Северной дамбе откроется 1 августа

В 06:00 1 августа в Перми возобновится движение по Северной дамбе, которую 17 июня закрыли на реконструкцию. За это время были переустроены подземные коммуникации и уложен выравнивающий слой асфальта.



В ночное время ремонтные работы будут продолжаться, в связи с этим с 00:00 до 06:00 движение по дамбе будет закрываться, пишет администрация Перми. 1 сентября по Уральской запустят трамваи.



На третьем этапе будет выполнена укладка плит трамвайных путей, установка пешеходных ограждений и благоустройство тротуаров. Официальный срок окончания всех работ — сентябрь 2017 года.



Отметим, в минувшие выходные завершен ремонт бульвара Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева.