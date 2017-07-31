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10:31 (мск), источник: Новости Перми

Движение по Северной дамбе откроется 1 августа

Пока по Уральской смогут ездить только автобусы и автомобили. При этом по ночам дамбу будут закрывать. Продлится это до сентября.

Источник: Новости Перми

В 06:00 1 августа в Перми возобновится движение по Северной дамбе, которую 17 июня закрыли на реконструкцию. За это время были переустроены подземные коммуникации и уложен выравнивающий слой асфальта.

В ночное время ремонтные работы будут продолжаться, в связи с этим с 00:00 до 06:00 движение по дамбе будет закрываться, пишет администрация Перми. 1 сентября по Уральской запустят трамваи.

На третьем этапе будет выполнена укладка плит трамвайных путей, установка пешеходных ограждений и благоустройство тротуаров. Официальный срок окончания всех работ — сентябрь 2017 года.

Отметим, в минувшие выходные завершен ремонт бульвара Гагарина от площади Дружбы до улицы Старцева.

Комментарии
1
Артур Джабраилов
Северная дамба закрыта.
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