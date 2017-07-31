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10:35 (мск), источник: Volga News

Силовики заинтересовались исполнением контракта на строительство забора аэропорта Курмоч

УФСБ по Самарской области получило информацию о возможной причастности ЗАО «Компания Безопасность» к исчезновению средств федерального бюджета, выделенных на реконструкцию периметрового ограждения в аэропорту Курумоч. Деньги выделялись в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России в 2010—2020 годах».

Установлено, что строительно-монтажные работы осуществлялись по договору между ЗАО и заказчиком ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Стоимость контракта составляла более 115,8 млн рублей.

В соответствии с проектом, нужно было демонтировать старое и построить новое металлическое сетчатое ограждение протяженностью 18,4 тыс. метров.

С сентября 2015 по апреля 2016 г. ЗАО предоставило документы о выполнении работ, а именно о строительстве оцинкованных секций решетчатого ограждения с двойным козырьком и горизонтальным противоподкопом длиной 18,2 тыс. м и установку армированной колючей ленты. Общая стоимость по документам — 101,37 млн рублей.

22—23 ноября 2016 г. спецкомиссия выполнила геодезическую съемку и выяснила, что длина забора составляет 17 222,6 метра. Силовики считают, что таким образом было оплачено 6 млн 237 тыс. руб. за невыполненные работы. Именно в такую сумму оценен нанесенный бюджету РФ ущерб.

Материалы были переданы в транспортную полицию.

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО, более подробную информацию силовики пока не могут предоставить.

Напомним, ранее ФСБ выявила поставку некачественного генератора в Курумоч.

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