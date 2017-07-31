ТОР «Надеждинская» расширит границы ради «Мазды Соллерс»
Собирать японские двигатели предприниматели готовы в благоприятных налоговых условиях.
Собирать японские двигатели предприниматели готовы в благоприятных налоговых условиях.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил границы территории опережающего
«На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО “Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус” по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства
Как свидетельствуют сотрудники департамента промышленности Приморского края, производство двигателей нового поколения
По информации департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, в настоящий момент резидентами ТОР «Надеждинская» являются 23 компании. Объём частных инвестиций на данный момент уже составил около 160 миллионов рублей. Реализация всех заявленных проектов предполагает инвестирование в производства ТОР около 18,5 миллиарда рублей и создание около трёх тысяч новых рабочих мест.