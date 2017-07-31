ТОР «Надеждинская» расширит границы ради «Мазды Соллерс»

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил границы территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» в Приморском крае для реализации инвестиционного проекта «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Об этом сообщается на сайте кабинета министров и официальном сайте Приморского края. В сообщении говорится, что в границы ТОР «Надеждинская» включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе.

«На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО “Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус” по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя», — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют сотрудники департамента промышленности Приморского края, производство двигателей нового поколения SkyActiv-G компания планирует запустить уже в 2018 году. Кроме того, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» продолжит заниматься развитием производственной линейки.