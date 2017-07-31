Средний Урал вышел в лидеры по поручительствам
За малый и средний бизнес.
За малый и средний бизнес.
За
Поручительство применяется, когда у малого бизнеса не хватает залога для получения необходимой суммы кредита или займа. Данный вид поддержки реализуется на Среднем Урале более 20 лет, что позволило выстроить удобный для бизнеса механизм. Все документы предприниматель оформляет в одном из более чем 40
«Мы постоянно модернизируем систему предоставления поручительств. С этого года мы стали работать не только с
Всего в России работают 85 региональных гарантийных организаций, их деятельность курирует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. По количеству поручительств за первое полугодие-2017 лидером стала Москва, второе место заняла Свердловская область, третье —
По объему поручительств за малый бизнес Средний Урал занял четвертую позицию после столиц и Новосибирской области. Всего в России малый и средний бизнес с января по июнь получил 2713 поручительств на 16,8 миллиарда рублей, что позволило привлечь кредитов и займов на 40,6 миллиарда рублей.