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11:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

С 1 августа Новосибирская область переходит на цифровое региональное вещание

К 2018 году 98% населения Новосибирской области будут получать качественный цифровой телесигнал, рассказали эксперты пресс-центр ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

С 1 августа Новосибирская область переходит на цифровое региональное вещание, об этом рассказали эксперты пресс-центр ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«Вещание обеспечивается только в городах с населением свыше 50 тысяч человек. В Новосибирской области работают два передатчика — в Новосибирске и Искитиме. Остальные передатчики работают в режиме ожидания. Ожидается, что в полной мере 20 телеканалов в цифровом формате будут доступны в 2018 году, когда произойдет условное отключение аналогового вещания. То есть государство перестанет субсидировать работу передатчиков аналогового вещания, с населением менее 100 тысяч человек. В октябре 2018 году общий охват населения Новосибирской области качественным цифровым сигналом составит 98%», — заявил директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Александр Отцецкий.

Он также подчеркнул, что переход на цифровое региональное вещание произойдет в полночь 1 августа.

Программа перехода на цифровое телевизионное вещание была запущена в Новосибирской области в 2010 году, в 2012 году в строй был введен первый передатчик цифрового эфирного вещания. К концу 2014 года цифровая сеть на территории НСО была достроена и жители региона получили возможность бесплатно смотреть 10 каналов в цифровом формате. В 2013 году начал работу «второй мультиплекс» — он даёт возможность смотреть 20 каналов в цифровом формате.

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