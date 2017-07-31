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10:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии планируют развивать молочные кухни

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомитет Башкортостана по торговле и защите прав потребителей планирует выйти с предложением по развитию в республике детских молочных кухонь.

Как сообщили в ведомстве, решение начать активную работу по развитию социального питания принято из-за «не очень хорошей демографической ситуации» в регионе.

Хороший опыт по работе молочных кухонь накоплен на данный момент в столице Башкортостана. Такие кухни нацелены в первую очередь на производство и реализацию цельномолочных продуктов: молока, творога, кисломолочной продукции для детей первых трех лет жизни.

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