В Казахстане в «овощной сезон» дорожают лук, морковь и свёкла

Источник: Informburo.kz

Цены на овощи, несмотря на сезон и новый урожай, продолжают расти. Аналитики подсчитали, сколько будут переплачивать казахстанцы, которые решили сделать заготовки на зиму.

В Казахстане продолжают дорожать свёкла и фасоль (+1% к июню), лук (+7% за июль) и морковь (сразу на +16%). Ещё один неприятный «подарок» июля — удорожание сахара в период консервирования и заготовок на зиму: сразу +5% за месяц.

«В июле, несмотря на сезон и новый урожай, на розничном рынке вновь наблюдается рост цен на некоторые овощи: морковь подорожала до 153,8 тенге за кг, лук — до 141,3 тенге за кг, свёкла и фасоль — до 147,6 и 583,9 тенге за кг соответственно. Естественным образом снизились в летний сезон цены на чеснок (-10,9%), капусту (-13,5%), картофель (-17,6%) и помидоры с огурцами (более чем на 20%)», — сказано в исследовании.

В сегменте продукции животного происхождения ситуация несколько оптимистичнее. Более чем на 1% выросли лишь цены на куриные окорочка, а также на конину, говяжью печень и баранину — в сегменте «красного» мяса.

Цены на рыбную продукцию, а также на молочные изделия изменились в пределах не более 1%. Яйца же продолжают дешеветь — минус 3,6% за месяц.

Однако прогнозы здесь не всегда оптимистичные. На встрече сельхозпредпринимателей страны с представителями НПП «Атамекен» директор «Байсерке-Агро» Алтай Кенжебаев предупредил, что в ближайшее время казахстанцам стоит ожидать подорожания мяса, так как стоимость кормов выросла.

Источник: Informburo.kz

Источник: Informburo.kz

Ещё одна неприятность для казахстанцев — рост цен на сахар в сезон консервирования и заготовки фруктов и овощей: +4,9% за месяц, до 256,3 тенге за кг. Причём в июне сахар уже успел вырасти в цене на 4% к маю.