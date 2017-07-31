Приморье экспортирует рыбу на миллионы долларов
Приморье экспортирует рыбу на миллионы долларов.
Приморье экспортирует рыбу на миллионы долларов.
В Приморье на 11,5% вырос экспорт рыбы и морепродуктов, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на краевую администрацию.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, ссылаясь на данные Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами края и экспортированных за рубеж, в первом полугодии составил почти 320 тысяч тонн.
«За первое полугодие он вырос на 11,5% к уровню прошлого года и составил 431,8 миллионов долларов. Рост произошел за счет увеличения поставок мороженой рыбы на 15,3%», — сказали специалисты.
Отметим, экспорт сельхозпродукции РФ в последние годы демонстрирует постоянный рост. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2017 года он вырос в годовом выражении на 17,7% и составил более 7,3 миллиардов долларов. Основу экспорта составляют зерновые, на втором месте — рыба и рыбная продукция, на третьем — растительные масла.
Напомним, ранее
«Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла», — отметил заместитель главы региона.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», — констатировал глава региона.
Владимир Миклушевский подчеркнул, неизменно высокое качество нашей рыбной продукции знают далеко за пределами России.