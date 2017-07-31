В Железнодорожном районе Новосибирска сужают дороги
С 29 июля ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Революции и ул. Щетинкина, сообщили в
С 29 июля ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Революции и ул. Щетинкина, сообщили в
В Железнодорожном районе Новосибирска сужают дороги, сообщили в
Движение ограничено на перекрестке ул. Революции и ул. Щетинкина.
Кроме того, на 3 метра сужена проезжая часть на ул. Владимировской напротив дома № 18 на ул. Фабричная.
Улица Щетинкина и часть дороги и на ул. Революции напротив дома № 31 сужены на 5 метров.
Неудобства связаны с проведением аварийных работ по ремонту теплотрассы. Закончить ремонт планируют к 25 августа.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения» — отметили в