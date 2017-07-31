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11:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Железнодорожном районе Новосибирска сужают дороги

С 29 июля ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Революции и ул. Щетинкина, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В Железнодорожном районе Новосибирска сужают дороги, сообщили в пресс-центре мэрии.

Движение ограничено на перекрестке ул. Революции и ул. Щетинкина.

Кроме того, на 3 метра сужена проезжая часть на ул. Владимировской напротив дома № 18 на ул. Фабричная.

Источник: Вести - Новосибирск

Улица Щетинкина и часть дороги и на ул. Революции напротив дома № 31 сужены на 5 метров.

Неудобства связаны с проведением аварийных работ по ремонту теплотрассы. Закончить ремонт планируют к 25 августа.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения» — отметили в пресс-службе мэрии.

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