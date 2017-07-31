В двух районах Уфы 1 августа временно отключат холодную воду
УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» 1 августа запланировало отключение холодной воды в двух районах башкирской столицы
УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» 1 августа запланировало отключение холодной воды в двух районах башкирской столицы
Завтра в Кировском районе с 10 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Тукаева, 33, а также на ул. Новомостовая, 1 и 7.
В Демском районе с 11 до 20 часов холодную воду отключат по следующим адресам: