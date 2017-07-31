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12:41 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде зону благоустройства продлят от «Волгоград-Арены» до моста через Волгу

Губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание на площадке реконструируемого парка ЦПКИО.

Источник: РИАЦ

Парк, созданный в 60-х годах прошлого века, сегодня получает второе рождение. Реконструкция этой зоны отдыха горожан будет проведена на площади 25,3 тысячи квадратных метров. Основные работы по благоустройству парка планируется завершить в течение ближайших трех лет.

Такой проект государственного-частного партнерства, связанный с благоустройством парковой зоны, в Волгограде реализуется впервые. Согласно условиям конкурсной документации, парк сохранит свое предназначение в качестве зоны отдыха и останется в муниципальной собственности. Вход на территорию будет бесплатным — это обязательное условие инвестиционного соглашения.

Особое внимание в ходе выездного совещания глава региона уделил строительству инженерных коммуникаций на территории ЦПКиО.

— В этом районе надо решать проблему с водоснабжением комплексно, целесообразно предусмотреть строительство новой насосной станции, — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор поставил задачу продлить зону благоустройства от стадиона «Волгоград-Арена» до моста через Волгу. Также поручил выработать технические решения по подключению парка к инженерным сетям для полива зелёных насаждений.

О будущем ЦПКиО главе региона в ходе выездного совещания доложил директор ООО «Парк» Петр Пигалев: «Сегодня ведётся работа по отсыпке и формированию склонов. Работы выполнены на 70%. Прогулочная зона будет рассчитана на пребывание 18 тысяч человек ежечасно. Предлагается воплотить в парке интересное решение — смонтировать модуль в виде знамени, на котором будет, с одной стороны, изображено знамя 62-й Армии, а на другой фотоколлаж с фотографиями военных лет. Их сбор уже начался и активную помощь в этом оказывает ветеранское сообщество».

В список первоочередных работ в ходе обновления парка войдет сохранение и обустройство памятников истории, таких как Нобелевский городок, созданный в 19 веке, и блиндаж, в котором с сентября по октябрь 1942 года располагался штаб командующего 13-ой гвардейской дивизии генерала Александра Родимцева. На месте заброшенной сегодня территории появится обновленная зеленая зона с сохраненными памятниками военной истории. Работы по благоустройству памятного места планируется завершить к февралю 2018 года. Концепция развития этой части парка обсуждалась с общественниками, краеведами и экспертами-архитекторами.

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В полном объёме парк заработает к 2020 году. Помимо прогулочной зоны, здесь будут водные и детские аттракционы (последних будет около 30), точки общепита, спортивные площадки, в том числе хоккейная коробка, скейтпарк, воркаут площадка и площадка для большого тенниса. В парке будет работать ледовый каток. Ключевыми объектами ЦПКиО станут этно-мир «Казачий курень» и колесо обозрения, высотой 50 метров.

Колесо обозрения и раньше стояло в ЦПКиО. И волгоградцы просили его вернуть. Новое колесо будет современной и безопасной конструкцией. Кабинки оснастят системами кондиционирования и отопления, так что работать аттракцион сможет круглый год.

— Рядом с парком будет расположен центральный пляж, рядом — стадион. Эта территория станет точкой притяжения для волгоградцев, — отметил Андрей Бочаров. — Поэтому данную зону необходимо благоустраивать комплексно. Проект, кроме отдыха и развлечений, предполагает значительную культурную составляющую. Не сомневаюсь, что он впишется в архитектурный план города и будет востребован. Объём работ намечается колоссальный и без участия власти его реализация невозможна. Это уникальный проект, таких немного даже в масштабах страны. Строительство будет разбито на 4 этапа и полностью завершится к 2020 году. Также, как и в случае с Мемориальным парком возле Мамаева кургана, мы стараемся привлекать к работе по благоустройству частные инвестиции. Немаловажно, что будет обеспечена транспортная доступность — везде предусмотрены автомобильные парковки.

По договору концессии в парковую зону будет вложено около миллиарда рублей.

— Это территория будет активно развиваться в будущем, — уверен глава региона. — Строительство рокадной дороги уже оказывает положительное влияние на развитие Центрального района Волгограда.

Благодаря системному подходу к благоустройству парков и скверов, в Волгограде восстановлены сквер Доблести и Славы, площадь у центра культуры «Авангард» в Кировском районе, сквер у Казанского собора в Ворошиловском районе, площадь Аттракционов в Тракторозаводском, парк Лесогород в Советском районе. Новый благоустроенный парк появится и у подножия Мамаева кургана.

Благоустройства парков, скверов и общественных мест региона, комплексное развитие территорий — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. Начиная с 2014 года в регионе реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. В этом году на решение задач благоустройства в регионе направлено более 800 миллионов рублей. Из них 270 миллионов рублей предусмотрены на приведение в порядок центральных усадеб сельских поселений, 300 миллионов выделяются на обновление волгоградских дворов, также проекты благоустройства будут реализованы в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке и Фролово.

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