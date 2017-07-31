В районах Красноярского края «поднимут» промышленность и АПК
Свои проекты развития представили Дзержинский, Ирбейский, Нижнеингашский и Уярский районы.
Свои проекты развития представили Дзержинский, Ирбейский, Нижнеингашский и Уярский районы.
Восточные территории Красноярского края намерены вывести на новый уровень предприятия промышленности и сельского хозяйства. Свои проекты развития районы представили на очередном обсуждении
Как рассказали в
Все докладчики сошлись во мнении, что приоритетным направлением является повышение качества жизни людей. А это означает и рост материального благосостояния, и улучшение состояния здоровья, и расширение возможностей для духовного и физического развития личности, и обеспечение доступности благоустроенного жилья.
Районы намерены повысить качество работы социально значимых отраслей, таких как лесопромышленный и агропромышленный комплексы. Также в территориях запланировано наращивание объемов производства уже имеющихся промпредприятий.
В частности, в Ирбейском районе нарастят объемы добычи угля до 2,5 млн тонн в год. До 400 тысяч куб. м (практически в 1,5 раза) увеличится объем заготовки древесины в Дзержинском районе. В Нижнеингашском районе увеличат на 20% урожайности сельскохозяйственной продукции. Объемы промышленного производства в Уярском районе вырастут более чем на 10%.
Эксперты, в числе которых были представители органов исполнительной власти края, Красноярского аграрного университета, Центра
После доработки представленную стратегию районов повторно рассмотрят и утвердят.