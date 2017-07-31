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14:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани планируют разработать новую маршрутную сеть пассажирского транспорта

В Казани до конца текущего года планируют разработать новую маршрутную сеть пассажирского транспорта. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Источник: Prokazan.ru

 — Создание новой транспортной схемы города связано с ростом нашего города, количеством автомобилистов. Кстати, в последний раз городскую маршрутную сеть подвергли изменениям в 2007 году, — отметил Абдулхаков.

Отмечается, что разработкой маршрутной сети будет заниматься московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Также в проекте могут принять участие и жители города, прислав свои предложения и пожелания в комитет по транспорту и на интернет-портал исполкома.

Окончательное внедрение новой маршрутной сети планируется к 2023 году.

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