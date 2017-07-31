В Казани планируют разработать новую маршрутную сеть пассажирского транспорта
В Казани до конца текущего года планируют разработать новую маршрутную сеть пассажирского транспорта. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.
В Казани до конца текущего года планируют разработать новую маршрутную сеть пассажирского транспорта. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.
— Создание новой транспортной схемы города связано с ростом нашего города, количеством автомобилистов. Кстати, в последний раз городскую маршрутную сеть подвергли изменениям в 2007 году, — отметил Абдулхаков.
Отмечается, что разработкой маршрутной сети будет заниматься московский
Окончательное внедрение новой маршрутной сети планируется к 2023 году.