В Казани планируют разработать новую маршрутную сеть пассажирского транспорта

— Создание новой транспортной схемы города связано с ростом нашего города, количеством автомобилистов. Кстати, в последний раз городскую маршрутную сеть подвергли изменениям в 2007 году, — отметил Абдулхаков.

Отмечается, что разработкой маршрутной сети будет заниматься московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Также в проекте могут принять участие и жители города, прислав свои предложения и пожелания в комитет по транспорту и на интернет-портал исполкома.