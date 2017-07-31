Почти 400 млн. рублей планируется затратить на комплексное благоустройство Нижневолжской набережной

В работы по благоустройству войдут укладка асфальта на дороге, идущей по набережной, укладку тротуарной плитки, обустройство велосипедных дорожек, строительство лестниц и смотровых площадок, а также строительство амфитеатра для театральных представлений у так называемого «здания Шехтеля». Также на набережной будет организовано освещение и проведено озеленение.