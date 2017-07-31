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11:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 400 млн. рублей планируется затратить на комплексное благоустройство Нижневолжской набережной

Нижний Новгород. 31 июля. НТА-Приволжье — Почти 400 млн. рублей планируется затратить на комплексное благоустройство Нижневолжской набережной.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на портале госзакупок, планируется благоустроить участок от Канавинского моста до переулка Рыбный.

Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода планирует затратить 394,770 млн. рублей на комплексное благоустройство участка набережной. Все работы планируется завершить 25 мая.

В работы по благоустройству войдут укладка асфальта на дороге, идущей по набережной, укладку тротуарной плитки, обустройство велосипедных дорожек, строительство лестниц и смотровых площадок, а также строительство амфитеатра для театральных представлений у так называемого «здания Шехтеля». Также на набережной будет организовано освещение и проведено озеленение.

Как сообщалось ранее, изначально на благоустройство Нижневолжской набережной планировалось затратить 407,887 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что амфитеатр и фонтан планируется построить на восстановленной Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода в 2018 году.

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