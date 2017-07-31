Мэрия о повышении цен на общественный транспорт: нужно повышать тарифы на рубль ежегодно

Однако, по его словам, есть другие факторы, которые оказывают влияние на повышение тарифов в общественном транспорте.
— Разработка маршрутной сети и повышение тарифов — это разные субстанции. И пока это не влечет повышение цен абсолютно, — сказал он.
При этом, как отметил Абдулхаков, цены на тарифы должны меняться ежегодно, в зависимости от величины инфляции.
— У нас опять выросли цены на дизтопливо в весенний период, и очень значительно, у нас дорожают запчасти. Вслед за этим нужно повышать тарифы на проезд, хотя бы на рубль ежегодно, но мы не поднимали тарифы уже 2 года, — добавил спикер.