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14:09 (мск), источник: Prokazan.ru

Мэрия о повышении цен на общественный транспорт: нужно повышать тарифы на рубль ежегодно

Разработка и внедрение новой маршрутной сети пассажирского транспорта в Казани никак не повлияет на проезд. Об этом в ходе делового понедельника сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Однако, по его словам, есть другие факторы, которые оказывают влияние на повышение тарифов в общественном транспорте.

 — Разработка маршрутной сети и повышение тарифов — это разные субстанции. И пока это не влечет повышение цен абсолютно, — сказал он.

При этом, как отметил Абдулхаков, цены на тарифы должны меняться ежегодно, в зависимости от величины инфляции.

 — У нас опять выросли цены на дизтопливо в весенний период, и очень значительно, у нас дорожают запчасти. Вслед за этим нужно повышать тарифы на проезд, хотя бы на рубль ежегодно, но мы не поднимали тарифы уже 2 года, — добавил спикер.

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