Мэрия о повышении цен на общественный транспорт: нужно повышать тарифы на рубль ежегодно

Однако, по его словам, есть другие факторы, которые оказывают влияние на повышение тарифов в общественном транспорте.

— Разработка маршрутной сети и повышение тарифов — это разные субстанции. И пока это не влечет повышение цен абсолютно, — сказал он.

При этом, как отметил Абдулхаков, цены на тарифы должны меняться ежегодно, в зависимости от величины инфляции.