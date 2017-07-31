Три частных перевозчика в Челябинске согласились работать с пересадочным билетом

«Мы думали, что нам придется уговаривать перевозчиков работать по этой системе, но они сами охотно идут на внедрение, оставляют нам заявки. Сейчас мы обкатываем систему, потому что это сложный процесс, происходит соединение программ. Самое сложное — обучить водителей маршруток пользоваться терминалом, так как они привыкли работать с наличкой, а когда видят карту — впадают в ступор», — говорит Болотов. И добавляет, что стоимость проезда при пересадке из муниципального транспорта в частный составит 13 рублей.