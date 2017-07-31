Три частных перевозчика в Челябинске согласились работать с пересадочным билетом
Дело за малым — научить водителей маршруток работать с безналичным расчетом.
Дело за малым — научить водителей маршруток работать с безналичным расчетом.
Три частных перевозчика в Челябинске согласились работать с единым пересадочным билетом — об этом в понедельник, 31 июля, в ходе расширенного аппаратного совещания сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Мы думали, что нам придется уговаривать перевозчиков работать по этой системе, но они сами охотно идут на внедрение, оставляют нам заявки. Сейчас мы обкатываем систему, потому что это сложный процесс, происходит соединение программ. Самое сложное — обучить водителей маршруток пользоваться терминалом, так как они привыкли работать с наличкой, а когда видят карту — впадают в ступор», — говорит Болотов. И добавляет, что стоимость проезда при пересадке из муниципального транспорта в частный составит 13 рублей.
Напомним, единый билет на основе транспортной карты действует в Челябинске с 7 апреля. Он дает челябинцам возможность в течение часа совершить при необходимости три бесплатные пересадки на муниципальном городском транспорте.