В Омской области нашли опасные пельмени, говядину и свинину
Роспотребнадзор назвал производителей, которые продавали омичам некачественное мясо.
Роспотребнадзор назвал производителей, которые продавали омичам некачественное мясо.
С апреля по июнь 2017 года управлению Роспотребнадзора по Омской области семь раз попадались вредные для здоровья мясные продукты. Как сообщило сегодня ведомство, это 3,8% от общего числа исследованной продукции.
Упаковка свиной тушёнки производства ООО «МПК Пашский» Лениградской области не отвечала требованиям по маркировке.
Лишние микроорганизмы были найдены в шести продуктах разных производителей:
полуфабрикат из бескостной говядины («СМПК», Таврический район); шейка свиная замороженная (ЗАО «СК Короча», Белгородская область); пельмени (ИП Гребень, Таврический район); фарш «Говяжий» (ООО «Компания «Знатные продукты», Омск); купаты «Южные» (ИП Гаджиев, Омск); полуфабрикат рублёный (ИП Гаджиев, Омск).
За второй квартал 2017 года Роспотребнадзор снял с продажи 24 партии мяса и мясопродуктов общей массой 70 кг.