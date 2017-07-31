Власти разрешили строительство подъезда к тренировочной базе «Локомотив» в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Документы получило МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Протяжённость пути от дома 5Б по улице Железнодорожной до Паркового переулка составляет 566 метров. Разрешение действует до 18 декабря 2017 года.

Отметим, что подъездная дорога к стадиону «Локомотив» к чемпионату мира по футболу будет стоить 80 миллионов рублей. Как рассказывал замглавы Калининграда Артур Крупин, муниципальные власти за свой счёт подготовили проектную документацию и направили её на государственную экспертизу, однако построить объект без финансовой поддержки вышестоящих бюджетов город не сможет.

В июле 2016 года власти рассматривали несколько вариантов подъезда к стадиону «Локомотив» на аллее Смелых во время чемпионата. По транспортной схеме, согласованной с FIFA, основной дорогой должна стать улица Железнодорожная. Однако чиновники предполагали, что на обустройство этого подъезда могут не выделить деньги из-за дефицита бюджета.