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13:24 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти разрешили строительство подъезда к тренировочной базе «Локомотив» в Калининграде

Региональные власти выдали разрешение на строительство подъездной дороги к тренировочной базе «Локомотив». Соответствующая информация опубликована на официальной странице областного агентства по архитектуре.

Источник: Калининград.Ru

Документы получило МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Протяжённость пути от дома 5Б по улице Железнодорожной до Паркового переулка составляет 566 метров. Разрешение действует до 18 декабря 2017 года.

Отметим, что подъездная дорога к стадиону «Локомотив» к чемпионату мира по футболу будет стоить 80 миллионов рублей. Как рассказывал замглавы Калининграда Артур Крупин, муниципальные власти за свой счёт подготовили проектную документацию и направили её на государственную экспертизу, однако построить объект без финансовой поддержки вышестоящих бюджетов город не сможет.

В июле 2016 года власти рассматривали несколько вариантов подъезда к стадиону «Локомотив» на аллее Смелых во время чемпионата. По транспортной схеме, согласованной с FIFA, основной дорогой должна стать улица Железнодорожная. Однако чиновники предполагали, что на обустройство этого подъезда могут не выделить деньги из-за дефицита бюджета.

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила три тренировочные площадки в Калининграде, где пройдёт подготовка команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Команды-участницы турнира будут готовиться к матчам на стадионах «Локомотив», «Сельма» и «Мирный». Кроме того, площадки станут использовать при проведении Кубка конфедераций 2017 года.

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