Нижегородская администрация планирует закупить 23 вагона метро к 2018 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил журналистам после оперативного совещания 31 июля 2017 года.

По его словам, в начале 2018 года на линию выйдут 23 новых вагона метро и 34 капитально отремонтированных вагона. «Берём в лизинг: 48% средств будет выделено из бюджета города, 52% — из областного бюджета. Необходимая конкурсная документация готова», — отметил Сергей Белов. Точную сумму средств, которые будут затрачены на покупку вагонов, сити-менеджер не уточнил.