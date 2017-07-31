Нижегородская администрация планирует закупить 23 вагона метро к 2018 году
Нижегородская администрация планирует закупить 23 вагона метро к 2018 году.
Нижегородская администрация планирует закупить 23 вагона метро к 2018 году.
Об этом глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил журналистам после оперативного совещания 31 июля 2017 года.
По его словам, в начале 2018 года на линию выйдут 23 новых вагона метро и 34 капитально отремонтированных вагона. «Берём в лизинг: 48% средств будет выделено из бюджета города, 52% — из областного бюджета. Необходимая конкурсная документация готова», — отметил Сергей Белов. Точную сумму средств, которые будут затрачены на покупку вагонов,
Напомним, 14 июля 2017 года сообщалось, что в бюджет на 2018 и 2019 годы мэрия намерена заложить средства на приобретение вагонов метро «для транспортного обслуживания Чемпионата мира»: 265,7 и 236,2 млн рублей соответственно. Ранее МП «Нижегородское метро» планировало объявить конкурс на ремонт 27 вагонов в 2017 году.