Реновация цены не поднимает

Некоторое время назад высказывались предположения, что стоимость квартир в пятиэтажках будет расти. После того, как стало известно о реновации, некоторые хозяева недвижимости в хрущевках решили поднять цены на квартиры. Но ничего путного из этого не получилось, ажиотажного спроса на квартиры в старых пятиэтажках не возникло. Да и в других домах, которые попадут в программу, цены не выросли.

Более того, согласно исследованию Департамента аренды квартир компании «Инком-Недвижимость», с начала 2017 года популярность лотов в хрущевках снизилась — причем сразу в три раза. Это если говорить о купле-продаже квартир. Что же касается рынка аренды, то популярность лотов в хрущевках тоже серьезно пострадала.

В настоящее время общий объем предложения на столичном рынке аренды жилья составляет порядка 40 тысяч квартир и комнат, которые сдаются на длительный срок. Самая большая доля предложения — 35 процентов — приходится на объекты в современных панельных и монолитных домах. При этом, 29 процентов составляют лоты в старых панельных 9-этажках и 14-этажках, а 24 процента вариантов найма расположены в хрущевских пятиэтажных домах. В то же время 12 процентов квартир для найма можно найти в зданиях, именуемых сталинками.

Надо заметить, что пока что наибольшим интересом у нанимателей пользуются квартиры в современных домах — у них 59 процентов спроса, за ними следуют брежневки, у которых 34 процента, а вот на последнем месте сталинские дома, которые привлекают не более 2 процентов арендаторов. В общем, в условиях ощутимого сокращения спроса арендодатели жилья в пятиэтажных домах вынуждены уменьшать стоимость найма своих объектов. Изначально заявляемая в рекламных объявлениях ставка может быть ниже рыночной примерно на 10−15 процентов.

Важно заметить, что собственники, которые рассчитывают сдать свои квартиры, ориентируясь на цены аналогичных объектов в объявлениях, в ходе переговоров с потенциальными нанимателями идут на уступки и уменьшают размер арендной ставки.

Заместитель директора Департамента аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова замечает, что в данном случае речь идет о квартирах в хорошем состоянии, которые при иных условиях могли быть сданы жильцам за ту же сумму, что и аналогичные по комнатности квартиры в брежневках или даже в современных панельных домах.

Сдаваемые объекты в пятиэтажках — это зачастую наследственные квартиры. Их рассматривают либо исключительно в качестве способа дополнительного дохода, либо как средство улучшения жилищных условий. Оксана Полякова Заместитель директора Департамента аренды квартир компании «Инком-Недвижимость»