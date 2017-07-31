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13:07 (мск), источник: Sputnik.by

Внешний госдолг Беларуси резко вырос за июнь

За счет размещения евробондов и привлечения кредита ЕФСР с начала года внешний госдолг прибавил 1,9 миллиарда долларов и на 1 июля превысил 15 миллиардов долларов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 1,9 миллиардов долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.

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В январе-июне 2017 года Беларусь привлекла внешние госзаймы на сумму 2 миллиарда 404,0 миллионов долларов. В том числе 1,4 миллиарда долларов были привлечены от выпуска еврооблигаций, 600 миллионов — по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, еще 247,2 миллионов долларов Беларусь привлекла в виде кредитов правительства и банков РФ, 83,5 миллионов долларов составили кредиты китайских банков, 70,4 миллионов долларов было привлечено по линии МБРР, 2,9 миллионов долларов составили кредиты ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала 2017 года Беларусь направила 508 миллионов долларов. В частности, было выплачено 182,1 миллионов долларов по кредитам российского правительства, 176,6 миллионов долларов — по кредиту ЕФСР, 117,2 миллионов долларов по кредитам китайских банков. Также осуществлялись выплаты по кредитам МБРР, США, ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 9,6 миллиардов рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 миллиардов рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

Таким образом, государственный долг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 миллиардов рублей, или на 7,4%.

В 2017 году Беларуси надлежит выплатить около 3,4 миллиардов долларов по внешнему госдолгу, что составляет примерно пятую часть ожидаемых доходов консолидированного бюджета.

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