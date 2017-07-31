ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки» из-за цен роуминга
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки»
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки»
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в
«ФАС возбудила (антимонопольное — ред.) дело в отношении операторов “большой четверки”
По его словам, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.
В середине июля ФАС уже вынесла предупреждения операторам