Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
В России рухнул спрос на жилье
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Алле Пугачевой потребовалась помощь медиков в Баку
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
33-летняя Зара решилась на смену своего образа - СМИ
35-летняя Водонаева выходит за мужчину мечты - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Землетрясение в Эгейском море
12:42 (мск), источник: РИА Новости

ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки» из-за цен роуминга

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Источник: РИА Новости
Читайте также
ФАС решила отменить роуминг в России (ни разу не сказав слово «роуминг»). Это сработает?

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

«ФАС возбудила (антимонопольное — ред.) дело в отношении операторов “большой четверки” из-за монопольно высоких цен при национальном роуминге», — заявил Голомолзин.

По его словам, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.

В середине июля ФАС уже вынесла предупреждения операторам из-за цен при внутрисетевом роуминге. Ожидается, что компании до 10—13 августа выполнят предупреждение ФАС и откажутся от разницы в тарифах операторов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Макфол рассказал, чем для россиян обернется ответ Москвы на санкции
Как Запад воспринял китайские корабли на Балтике
В Кремле призвали США отказаться от «политической шизофрении»
В платежной системе Сбербанка произошел сбой
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Медведев предложил Шварценеггеру вернуться в Москву На своей странице в соцсети премьер-министр опубликовал совместное фото с актером, в подписи к которой намекнул на одну из его главных ролей в кино
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь