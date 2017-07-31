ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки» из-за цен роуминга

Источник: РИА Новости

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

«ФАС возбудила (антимонопольное — ред.) дело в отношении операторов “большой четверки” из-за монопольно высоких цен при национальном роуминге», — заявил Голомолзин.

По его словам, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.