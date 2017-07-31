В Пермском крае начнется производство уникального оптического волокна

Продукция применяется при разработке и добыче полезных ископаемых, мониторинге технического состояния важных инженерных объектов, для передачи информации на борту космических и летательных аппаратов. Ранее для этого использовали медные провода.



Переход на оптическое волокно позволяет увеличить скорость и объем передаваемой информации и снизить вес летательного аппарата. В нефтяной, газовой и энергетической промышленности волоконно-оптические датчики используются для мониторинга состояния скважин, ядерных реакторов в условиях высокой температуры и повышенной радиации. Оптическое волокно также применяется для создания лазерного и диагностического медицинского оборудования.



Произведенное на ПНППК волокно заместит на российском рынке 90−100% импортных аналогов, которые используются сегодня.



Проект получит поддержку федерального бюджета — фонд развития промышленности одобрил заявку компании на получение займа суммой 68,4 млн руб. Общая сумма инвестиций в проект составит 137,7 млн руб.



«Совместно с фондом нашей компанией уже было выполнено несколько успешных проектов, поэтому считаю правильным наращивать это сотрудничество для расширения производства перспективных оптических волокон», — отмечает директор завода оптоволоконных компонентов ПАО ПНППК Андрей Полосков.