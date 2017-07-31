В Пермском крае начнется производство уникального оптического волокна
Пермская
Пермская
Проект получил поддержку федерального фонда развития промышленности. Волокно, которое будет выпускаться, устойчиво к экстремальным температурам, радиационному и водородному воздействию.
Продукция применяется при разработке и добыче полезных ископаемых, мониторинге технического состояния важных инженерных объектов, для передачи информации на борту космических и летательных аппаратов. Ранее для этого использовали медные провода.
Переход на оптическое волокно позволяет увеличить скорость и объем передаваемой информации и снизить вес летательного аппарата. В нефтяной, газовой и энергетической промышленности
Произведенное на ПНППК волокно заместит на российском рынке 90−100% импортных аналогов, которые используются сегодня.
Проект получит поддержку федерального бюджета — фонд развития промышленности одобрил заявку компании на получение займа суммой 68,4 млн руб. Общая сумма инвестиций в проект составит 137,7 млн руб.
«Совместно с фондом нашей компанией уже было выполнено несколько успешных проектов, поэтому считаю правильным наращивать это сотрудничество для расширения производства перспективных оптических волокон», — отмечает директор завода оптоволоконных компонентов ПАО ПНППК Андрей Полосков.