Омичи лишатся своих дач

Теперь их переводят в разряд обычных жилых домов с земельными участками, в которых будет проще прописаться или же начать стройку.

Более того, будут упразднены дачные кооперативы. Их заменят садоводческие и огороднические товарищества. Причем «огородникам» нельзя будет строить на территории товариществ жилые помещения, в то время как «садоводам» — можно.