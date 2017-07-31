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13:13 (мск), источник: СуперОмск

Омичи лишатся своих дач

Очередная инновация Правительства РФ затронет всех дачников страны. С 1 января 2019 года в стране, по сути, перестанут существовать дачи как таковые.

Теперь их переводят в разряд обычных жилых домов с земельными участками, в которых будет проще прописаться или же начать стройку.

Более того, будут упразднены дачные кооперативы. Их заменят садоводческие и огороднические товарищества. Причем «огородникам» нельзя будет строить на территории товариществ жилые помещения, в то время как «садоводам» — можно.

Также будут изменены правила расчета взносов в товариществах, цели на которые они могут быть потрачены и требования к неплательщикам взносов, сообщает сайт Кремля.

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