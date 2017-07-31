Парковка у Кольцово «оптом» станет дешевле

Источник: УралИнформБюро

Аэропорт Кольцово ввел пакетные тарифы для краткосрочной парковки, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиагавани. В высокий сезон, с 1 августа по 31 сентября, оставить автомобиль на время отпуска или командировки станет дешевле на 45%.

Нахождение автомобиля на привокзальной площади в течение 4−8 суток обойдется владельцу в 3800 рублей, 9−11 суток — в 4900 рублей, 12−15 суток — в 6500 рублей. «Вводимые с 1 августа пакетные тарифы для краткосрочной парковки ориентированы на любителей максимального комфорта, желающих оставить свой автомобиль прямо на привокзальной площади перед терминалом», — подчеркнули в пресс-службе компании.