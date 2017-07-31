Парковка у Кольцово «оптом» станет дешевле
В высокий сезон.
В высокий сезон.
Аэропорт Кольцово ввел пакетные тарифы для краткосрочной парковки, сообщили «Уралинформбюро» в
Нахождение автомобиля на привокзальной площади в течение 4−8 суток обойдется владельцу в 3800 рублей, 9−11 суток — в 4900 рублей, 12−15 суток — в 6500 рублей. «Вводимые с 1 августа пакетные тарифы для краткосрочной парковки ориентированы на любителей максимального комфорта, желающих оставить свой автомобиль прямо на привокзальной площади перед терминалом», — подчеркнули в
Стоит отметить, что в аэропорту продолжают действовать тарифы для долгосрочной парковки (500 рублей за первые сутки, 400 рублей — за последующие) и долгосрочной парковкой «эконом» (1500 рублей за 7 суток, 100 рублей — за последующие).