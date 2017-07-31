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13:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Парковка у Кольцово «оптом» станет дешевле

В высокий сезон.

Источник: УралИнформБюро

Аэропорт Кольцово ввел пакетные тарифы для краткосрочной парковки, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиагавани. В высокий сезон, с 1 августа по 31 сентября, оставить автомобиль на время отпуска или командировки станет дешевле на 45%.

Нахождение автомобиля на привокзальной площади в течение 4−8 суток обойдется владельцу в 3800 рублей, 9−11 суток — в 4900 рублей, 12−15 суток — в 6500 рублей. «Вводимые с 1 августа пакетные тарифы для краткосрочной парковки ориентированы на любителей максимального комфорта, желающих оставить свой автомобиль прямо на привокзальной площади перед терминалом», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что в аэропорту продолжают действовать тарифы для долгосрочной парковки (500 рублей за первые сутки, 400 рублей — за последующие) и долгосрочной парковкой «эконом» (1500 рублей за 7 суток, 100 рублей — за последующие).

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