Строительство новосибирской ледовой арены поддержит федеральный бюджет
Помощник президента РФ Игорь Левитин приехал Новосибирск, чтобы обсудить строительство объекта.
Помощник президента РФ Игорь Левитин приехал Новосибирск, чтобы обсудить строительство объекта.
Ледовую арену в столице Сибири построят на деньги в том числе и из федерального бюджета. Об этом сообщается в группе «Инцидент. Новосибирск».
Президент поручил в 2018 году подготовить программу развития хоккея с шайбой до 2025 года. В нее войдет создание спортивных центров вместе с федеральными центрами развития хоккея. Средства на строительство нового стадиона выделят в рамках подпрограммы «Развитие хоккея в России на 2018−2020 годы», которая будет включена в программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы».