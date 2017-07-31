Строительство новосибирской ледовой арены поддержит федеральный бюджет

Ледовую арену в столице Сибири построят на деньги в том числе и из федерального бюджета. Об этом сообщается в группе «Инцидент. Новосибирск».

Президент поручил в 2018 году подготовить программу развития хоккея с шайбой до 2025 года. В нее войдет создание спортивных центров вместе с федеральными центрами развития хоккея. Средства на строительство нового стадиона выделят в рамках подпрограммы «Развитие хоккея в России на 2018−2020 годы», которая будет включена в программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы».