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13:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Строительство новосибирской ледовой арены поддержит федеральный бюджет

Помощник президента РФ Игорь Левитин приехал Новосибирск, чтобы обсудить строительство объекта.

Ледовую арену в столице Сибири построят на деньги в том числе и из федерального бюджета. Об этом сообщается в группе «Инцидент. Новосибирск».

Президент поручил в 2018 году подготовить программу развития хоккея с шайбой до 2025 года. В нее войдет создание спортивных центров вместе с федеральными центрами развития хоккея. Средства на строительство нового стадиона выделят в рамках подпрограммы «Развитие хоккея в России на 2018−2020 годы», которая будет включена в программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 годы».

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