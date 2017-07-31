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13:21 (мск), источник: "Российская газета"

Крым и Сочи стали самыми популярными местами отдыха в РФ

Крым и Сочи занимают у россиян первые места по популярности среди внутренних направлений летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточнили в АТОР, наибольшим спросом пользуются курорты Адлерского района в Сочи, Южного берега и евпаторийского региона в Крыму.

Туроператоры сообщают о двукратном увеличении объемов бронирования юга России в сравнении с прошлым годом.

Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. На втором месте — Греция.

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