Крым и Сочи стали самыми популярными местами отдыха в РФ
Крым и Сочи занимают у россиян первые места по популярности среди внутренних направлений летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Крым и Сочи занимают у россиян первые места по популярности среди внутренних направлений летнего отдыха. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как уточнили в АТОР, наибольшим спросом пользуются курорты Адлерского района в Сочи, Южного берега и евпаторийского региона в Крыму.
Туроператоры сообщают о двукратном увеличении объемов бронирования юга России в сравнении с прошлым годом.
Позицию лидера зарубежного отдыха заняла Турция. На втором месте — Греция.