В МВД раскрыли мошенничество в автосалонах Москвы на 30 млн руб
Следственный департамент МВД завершил расследование дела о хищениях и отмывании средств в автосалонах столицы, говорится в сообщении ведомства.
Следственный департамент МВД завершил расследование дела о хищениях и отмывании средств в автосалонах столицы, говорится в сообщении ведомства.
Как сообщают в МВД, преступная группа состояла из 22 человек. Они действовали с 2013 по 2015 годы в трех автосалонах Москвы. Они размещали объявления о продаже машин «по ценам значительно ниже среднерыночных».
Покупателю предлагалось подписать при оформлении сделки договор
Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что после заключения сделки покупатель был либо «вынужден по завышенной в 2 раза стоимости приобрести автомобиль, в том числе с оформлением кредита на недостающую сумму», либо его «выгоняли из автосалона без денег и без автомобиля».
Жертвами мошенников, по информации ведомства, стали 50 человек, а общий ущерб от действий преступников составил более 30 млн руб. Также в 2014 году организатор преступного сообщества и один из активных участников аферы легализовали похищенные у восьми обманутых клиентов средства.
С одной женщиной было заключено досудебное соглашение. По информации ведомства, дело о мошенничестве рассматривалось в Нагатинском районном суде, женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
Ранее РБК Кубань сообщал о том, что 22 июня в Краснодарском крае были осуждены на различные сроки лишения свободы мошенники за махинации с автострахованием. За три года им удалось похитить у «Росгосстраха» 15 млн руб. благодаря инсценировке 32 аварий.