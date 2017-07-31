Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы в соцсетях предложили «свести число русских до нуля»
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
В России изменят закон «О теплоснабжении»
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
13:17 (мск), источник: РБК

В МВД раскрыли мошенничество в автосалонах Москвы на 30 млн руб

Следственный департамент МВД завершил расследование дела о хищениях и отмывании средств в автосалонах столицы, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают в МВД, преступная группа состояла из 22 человек. Они действовали с 2013 по 2015 годы в трех автосалонах Москвы. Они размещали объявления о продаже машин «по ценам значительно ниже среднерыночных».

Читайте также
Предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве объявлен в розыск

Покупателю предлагалось подписать при оформлении сделки договор купли-продажи, «в котором имелись скрытые от покупателя условия, превышающие до 2 раз стоимость автомобиля». Договор был составлен мелким шрифтом.

Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что после заключения сделки покупатель был либо «вынужден по завышенной в 2 раза стоимости приобрести автомобиль, в том числе с оформлением кредита на недостающую сумму», либо его «выгоняли из автосалона без денег и без автомобиля».

Жертвами мошенников, по информации ведомства, стали 50 человек, а общий ущерб от действий преступников составил более 30 млн руб. Также в 2014 году организатор преступного сообщества и один из активных участников аферы легализовали похищенные у восьми обманутых клиентов средства.

Читайте также
Заместитель транспортного прокурора Москвы задержан за взятку в 500 тыс. рублей
Как сообщили в МВД, на данный момент девять из 22 участников преступного сообщества находятся в федеральном и международном розыске.

С одной женщиной было заключено досудебное соглашение. По информации ведомства, дело о мошенничестве рассматривалось в Нагатинском районном суде, женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Ранее РБК Кубань сообщал о том, что 22 июня в Краснодарском крае были осуждены на различные сроки лишения свободы мошенники за махинации с автострахованием. За три года им удалось похитить у «Росгосстраха» 15 млн руб. благодаря инсценировке 32 аварий. ​

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Карта автомошенников Москвы: адреса из списка
Во время загрузки произошла ошибка.
24 июля© Ньюстюб
 Решение России может стать первым в серии ударов по США Трампа
Названа певица из РФ, обогнавшая по доходу и Киркорова, и Тимати
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы В Баку состоялся закрытый предпремьерный показ комедии Марюса Вайсберга для звездных гостей фестиваля «Жара»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь