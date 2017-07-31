В МВД раскрыли мошенничество в автосалонах Москвы на 30 млн руб

Как сообщают в МВД, преступная группа состояла из 22 человек. Они действовали с 2013 по 2015 годы в трех автосалонах Москвы. Они размещали объявления о продаже машин «по ценам значительно ниже среднерыночных».

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Покупателю предлагалось подписать при оформлении сделки договор купли-продажи, «в котором имелись скрытые от покупателя условия, превышающие до 2 раз стоимость автомобиля». Договор был составлен мелким шрифтом.

Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что после заключения сделки покупатель был либо «вынужден по завышенной в 2 раза стоимости приобрести автомобиль, в том числе с оформлением кредита на недостающую сумму», либо его «выгоняли из автосалона без денег и без автомобиля».

Жертвами мошенников, по информации ведомства, стали 50 человек, а общий ущерб от действий преступников составил более 30 млн руб. Также в 2014 году организатор преступного сообщества и один из активных участников аферы легализовали похищенные у восьми обманутых клиентов средства.

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Как сообщили в МВД, на данный момент девять из 22 участников преступного сообщества находятся в федеральном и международном розыске.

С одной женщиной было заключено досудебное соглашение. По информации ведомства, дело о мошенничестве рассматривалось в Нагатинском районном суде, женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.