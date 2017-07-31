Троллейбусы до Первоозерного и ТЭЦ-3 возобновляют работу в Челябинске
Движение возобновят в 6:00 во вторник, 1 августа.
Движение возобновят в 6:00 во вторник, 1 августа.
Маршруты троллейбусов до Первоозерного и ТЭЦ-3 возобновляют работу во вторник, 1 августа, после завершения дорожных работ. Об этом сообщает руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
«Троллейбусные маршруты № 6, 19 и 21 и 26 проследуют по расписанию и в полном объеме», — отметил Сергей Слесаренко.
Маршруты следования:
Маршрут № 16 будет курсировать по маршрут Первоозерный — АМЗ до окончания работ на участке от улицы Бажова до улицы Валдайской.
Транспортники также надеются возобновить движение маршрута № 16 на ЖБИ 6 августа.