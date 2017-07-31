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13:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Троллейбусы до Первоозерного и ТЭЦ-3 возобновляют работу в Челябинске

Движение возобновят в 6:00 во вторник, 1 августа.

Маршруты троллейбусов до Первоозерного и ТЭЦ-3 возобновляют работу во вторник, 1 августа, после завершения дорожных работ. Об этом сообщает руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

«Троллейбусные маршруты № 6, 19 и 21 и 26 проследуют по расписанию и в полном объеме», — отметил Сергей Слесаренко.

Маршруты следования:

  • № 6 ЧТЗ — Первоозерный
  • № 19 Первоозерный — ПкиО№ 21 ТЭЦ 3 — Вокзал
  • № 26 Первоозерный — улица Молдавская

Маршрут № 16 будет курсировать по маршрут Первоозерный — АМЗ до окончания работ на участке от улицы Бажова до улицы Валдайской.

Транспортники также надеются возобновить движение маршрута № 16 на ЖБИ 6 августа.

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