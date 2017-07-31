Нацвалюта ослабла до 328 тенге за доллар
По итогам двух сессий на KASE 31 августа средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам двух сессий на KASE 31 августа средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Средневзвешенная минимальная стоимость составила 326,98 тенге за доллар, максимальная — 329,75 тенге. Объем торгов достиг 105,950 миллиона долларов.
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах доллар можно купить за 328,5−329 тенге.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 15.55 по времени Астаны достигла 52,590 доллара за баррель.