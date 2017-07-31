Под 7-ой этап опрессовки попадёт только один район. Список домов
В Челябинске вновь отключат горячую воду в связи с подготовкой котельных к следующему отопительному сезону.
В Челябинске вновь отключат горячую воду в связи с подготовкой котельных к следующему отопительному сезону.
Однако на этот раз под седьмой этап опрессовки попадает только один район — Тракторозаводский, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В следующий раз горячую воду отключат в 108 жилых домах, 8 детских садах, 7 учебных заведениях и 4 больницах Челябинска с 8 августа по 22 августа.
Напомним, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.
Где отключат горячую воду в Челябинске 8 августа?