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14:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Под 7-ой этап опрессовки попадёт только один район. Список домов

В Челябинске вновь отключат горячую воду в связи с подготовкой котельных к следующему отопительному сезону.

Однако на этот раз под седьмой этап опрессовки попадает только один район — Тракторозаводский, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В следующий раз горячую воду отключат в 108 жилых домах, 8 детских садах, 7 учебных заведениях и 4 больницах Челябинска с 8 августа по 22 августа.

Напомним, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Где отключат горячую воду в Челябинске 8 августа?

  • 1-ой Пятилетки, 7, 11, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57.
  • 40 лет Октября, 16, 18, 20, 22.
  • Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21.
  • Горького, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 17.
  • Грибоедова, 47, 48, 55, 55а, 57, 57а.
  • Ловина, 3, 5, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38.
  • Марченко, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 29, 29б, 31, 33а, 33б, 33 В, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39.
  • Пр. Ленина, 4, 4а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
  • Савина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20.
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