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14:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в День города будет работать 680 торговых точек

В администрации города подвели итоги торгов по размещению торговых точек на День города.

В департаменте городской экономической политики сообщили, что в День города в Омске будет действовать 680 торговых точек. Там разместятся пункты питания, сувенирная продукция, товары для садоводов, площадки для развлечения детей. В соновном торговля будет вестись на Иртышской набережной и в центре города.

На набережной Тухачевского разместятся детские игровые аттракционы, пункты общественного питания, точки по реализации праздничной атрибутики и сувенирной продукции. В районе Омской крепости свои изделия покажут ремесленники. Выпечку и кондитерские изделия представят на улице Тарской в рамках проекта «Яблочный Спас».

«Участникам торгового обслуживания мы рекомендуем устанавливать палатки в соответствии с цветовой гаммой административного округа, продавцов обеспечить необходимой униформой. Энергоснабжение торговых объектов обеспечит компания «Омскэлектро», — заявил заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в День города торговля спиртным будет запрещена.

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